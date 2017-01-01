強力なビジネスオリエンテーションビデオメーカーで簡単なオンボーディングを実現
新入社員が会社の文化と方針を迅速に把握できるようにします。直感的なテンプレートとシーンを使用してプロフェッショナルなトレーニングビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員が会社の基本方針を迅速に理解できるように設計された45秒のビジネストレーニングビデオを開発してください。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、アニメーションテキストとシンプルで明確なビジュアルで複雑な情報を明確に説明し、落ち着いた権威あるナレーションで理解とコンプライアンスを確保します。
営業担当者向けに、製品の概要や機能の更新を迅速に提供する30秒のトレーニングビデオを制作してください。このダイナミックな作品は、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してプロフェッショナルでエネルギッシュな外観を持ち、クイックカット、モダンなサウンドデザイン、そして新しい販売ポイントを効果的に強調する熱意あるナレーションを特徴とします。
既存の従業員間での知識共有を促進するために、最近の組織変更や新しいチームリーダーの紹介についての90秒の情報ビデオをデザインしてください。このビデオは、プロフェッショナルで安心感のあるビジュアルとフレンドリーで情報豊かなナレーションを用いて提示し、重要な詳細が自動字幕/キャプションを通じて最大限の明確さで誰にでもアクセス可能であることを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社員のオンボーディングプロセスを効率化できますか？
HeyGenは効率的なビジネスオリエンテーションビデオメーカーとして、新入社員の統合を効率化します。会社の文化や重要な情報を紹介する一貫したオンボーディングビデオを簡単に作成でき、すべての新入社員に標準化された魅力的な歓迎体験を提供します。
HeyGenはどのような機能を提供して魅力的なトレーニングビデオを作成できますか？
強力なトレーニングビデオメーカーとして、HeyGenはカスタマイズ可能なトレーニングビデオテンプレート、AIアバター、シームレスなテキストからビデオへの変換などの豊富な機能を提供し、魅力的なトレーニングビデオを作成します。音声オーバー、字幕、ブランディングコントロールを使用して、特定の学習目標に合わせてコンテンツを簡単にカスタマイズできます。
HeyGenはAIアバターを使用してビジネストレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenを使用すると、リアルなAIアバターを使用してプロフェッショナルなビジネストレーニングビデオを簡単に制作できます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのテキストからビデオへの技術が自然な音声オーバーでビデオを生成し、トレーニングビデオの提供方法を変革します。
HeyGenはオンボーディングビデオでブランドの一貫性をどのように維持しますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを通じて、すべてのオンボーディングビデオで強力なブランドの一貫性を維持することを可能にします。会社のロゴ、特定の色、ビジュアル要素を簡単に組み込むことができ、すべてのビデオが独自の企業文化とブランドアイデンティティを強化します。