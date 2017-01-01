ビジネスオリエンテーションメーカー: 新入社員をオンボードし、エンゲージメントを高める
新入社員のオンボーディングのエンゲージメントを強化するために、私たちの「会社文化」に深く入り込む60秒のインスピレーションを与えるビデオを開発してください。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、シームレスなコンテンツ作成を可能にするモチベーショナルなサウンドトラックと本物のビジュアルスタイルを特徴とします。
HRと新入社員向けに、初期の「オンボーディングスケジュール」と重要な「会社情報」を詳述する30秒の簡潔な指導ビデオを制作してください。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、明確でプロフェッショナルなビジュアルスタイルと読みやすい字幕を採用し、制作を効率化し、明確さを確保します。
潜在的なクライアントやパートナーに「会社プロフィール」を提示するのに最適な、洗練された90秒の「ビジネスオリエンテーションメーカー」ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはスリークでコーポレートなもので、説得力のあるナレーションを使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの豊かなビジュアルでプロフェッショナリズムと革新を伝えます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして会社オリエンテーションの作成を簡素化しますか？
HeyGenは強力なビジネスオリエンテーションメーカーとして機能し、直感的なツールとプロフェッショナルなオリエンテーションテンプレートを提供して、魅力的な会社オリエンテーションビデオの作成を効率化します。コンテンツを高品質なプレゼンテーションに簡単に変換し、新入社員に効果的に会社情報を伝えることができます。
新入社員オンボーディングビデオを自社ブランドでカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenではブランド要素を完全にカスタマイズでき、新入社員オンボーディングビデオが会社のプロフィールと文化を反映するようにします。ロゴ、色、特定のビジュアル資産を簡単に追加して、オリエンテーションプラン全体でブランドの一貫性を維持できます。
AIアバターは社員オンボーディングのエンゲージメントをどのように向上させますか？
HeyGenのAIアバターは、会社情報や歓迎メッセージを動的かつパーソナライズされた方法で提供することで、社員オンボーディングのエンゲージメントを大幅に向上させます。これらのAIアバターは、複雑なオンボーディングスケジュールや会社方針を提示し、新入社員にとって学習体験をよりインタラクティブで記憶に残るものにします。
オリエンテーションプランのプロフェッショナルなナレーションを生成するのは簡単ですか？
はい、HeyGenは高度なテキスト-to-ビデオ機能でナレーションの生成を簡単かつ効率的にします。書かれたオリエンテーションプランを自然な音声に簡単に変換し、すべての会社オリエンテーション資料で明確で一貫したコミュニケーションを確保します。