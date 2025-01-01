ビジネスオペレーションビデオメーカー: ワークフローを効率化
AIアバターを使用して、スクリプトをプロフェッショナルなコンテンツに変換し、魅力的なトレーニングビデオと内部コミュニケーションを迅速に作成します。
既存のスタッフと部門長を対象にした最新の業務手順変更に関する2分間のビデオアップデートをデザインします。ビジュアルプレゼンテーションは明確でインフォグラフィックのようにし、権威あるが親しみやすい声を添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、迅速にアップデートを生成し、「内部コミュニケーション」を効率的にし、重要なポイントをすべて伝えて「ビジネスオペレーション」管理を改善します。
特定のチームメンバーとプロジェクト関係者を対象にした、社内プロジェクト管理ソフトウェアの新機能を説明する45秒のビデオを制作します。ビジュアルスタイルはダイナミックで視覚的に明確にし、サポートする声を加えます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像を取り入れて、コンテキストとプロフェッショナリズムを提供し、「ビデオ作成プラットフォーム」を効果的に活用して複雑な「ビジネスオペレーション」を簡素化します。
会社内の一般的な「ビジネスオペレーション」を最適化するための「クイックヒント」を提供する30秒の短いビデオを作成します。ビデオは活気に満ちた、目を引くビジュアルスタイルで、明るく励ましの音声トラックを持たせます。HeyGenのテンプレートとシーンから事前にデザインされたレイアウトを選択して、迅速にビジュアルトーンを設定し、「ビデオ制作の効率化」のために迅速なコンテンツ作成を可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビジネスビデオ作成のワークフローを効率化しますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターと音声を使ったプロフェッショナルなビデオに変換することで、ビジネスのビデオ作成プロセスを自動化する高度なAIビデオメーカーです。これにより、企業はビデオ制作を効率化し、内部コミュニケーションを向上させることができます。
HeyGenはブランドの一貫性を維持するためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、すべてのビデオコンテンツでロゴや色の一貫した使用を可能にする強力なブランドコントロール機能を提供します。また、リアルタイムのコラボレーションをサポートし、トレーニングビデオのシームレスな展開と管理のためのLMS統合を提供します。
HeyGenは標準フォーマットを超えた多様なビデオコンテンツの作成を支援できますか？
はい、HeyGenのAI編集ツールとドラッグ＆ドロップエディターを使用すると、マーケティングビデオ、トレーニングビデオ、アニメーションビデオなど、多様なコンテンツを作成できます。ユーザーはプロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートを活用して、魅力的なビジュアルを迅速に制作できます。
HeyGenはグローバルなリーチとアクセシビリティのためにどのような高度な機能を提供しますか？
HeyGenのリアルなAIアバターは、AIテキスト-to-スピーチを通じて140以上の言語で表現豊かな音声を生成し、メッセージを届けます。これにより、グローバルなオーディエンスに響くビデオを作成し、AIキャプションによってエンゲージメントとアクセシビリティを大幅に向上させます。