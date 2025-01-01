業務効率化のためのビジネスオペレーションビデオジェネレーター
強力なAIビデオジェネレーターを活用して、コミュニケーション、トレーニング、マーケティングを変革し、スクリプトからのテキストからビデオで魅力的なコンテンツを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HeyGenの潜在ユーザーやコンテンツクリエーター向けに、テキストからビデオへの技術がビデオ作成をどのように簡素化するかを説明する45秒の説明動画を開発します。視覚スタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、AIアバターがHeyGenのスクリプトからのテキストからビデオ機能を通じて生成されたスクリプトを直接ナレーションします。
企業トレーナーや人事部門向けに、ビジネスオペレーションビデオジェネレーターがトレーニングビデオをどのように強化できるかを示す60秒のティーザーを想像してください。ビデオは明確で簡潔、かつ権威ある視覚および音声スタイルを採用し、HeyGenの正確なボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションを活用して、最大限の明確さとアクセシビリティを実現します。
ソーシャルメディアマーケターやデジタルエージェンシーを対象にした15秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を制作し、HeyGenのAIアバターを使用して魅力的なマーケティングビデオを簡単に作成できることを強調します。鮮やかなビジュアル、クイックカット、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して多様なコンテンツを提供し、アスペクト比のリサイズとエクスポートでプラットフォーム全体で最適な表示を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにビデオ作成を効率化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を使用して、テキストをビデオに変換することで「ビデオ作成」を簡素化します。リアルなAIアバターと多様な声を活用することで、企業は大規模な制作努力を必要とせずに魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenでどのようなビジネスビデオを作成できますか？
HeyGenはビジネス向けの多用途な生成AIプラットフォームであり、高品質な「マーケティングビデオ」、「トレーニングビデオ」、および「内部コミュニケーション」を制作することができます。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを活用して、特定のニーズに応えます。
HeyGenはビデオの高度なカスタマイズをサポートしていますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルな「ボイスオーバー」やロゴや色の正確な「ブランディングコントロール」を含む強力な「ビデオ編集ツール」とカスタマイズオプションを提供します。また、「ローカリゼーション」機能をサポートしており、グローバルなオーディエンスに効果的にリーチできます。
HeyGenを使用してチームはビデオプロジェクトで効果的に協力できますか？
HeyGenは主に効率的な「ビジネスオペレーションビデオジェネレーター」機能に焦点を当てており、「内部コミュニケーション」やさまざまなコンテンツの作成プロセスを効率化し、ビデオプロジェクトにおけるチーム間のスムーズなワークフローを促進します。