新入社員のためのシームレスなビジネスオンボーディングビデオメーカー
初日から新入社員を引き込む。プロフェッショナルなナレーションを即座に生成し、トレーニングビデオを明確で効果的にします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新規顧客向けに設計された45秒の簡潔なチュートリアルビデオを作成し、SaaS製品の基本機能を案内します。ビジュアルスタイルはシンプルで直接的であり、機能を示す明確なビジュアルを使用し、重要なステップを強調するために情報豊富な字幕を追加します。この顧客オンボーディングビデオは、HeyGenの字幕とメディアライブラリ/ストックサポートを活用し、アクセスしやすく効果的な学習体験を提供し、即座に理解できる明確なビジュアルを提供します。
HRトレーニングモジュールのための30秒のエネルギッシュな紹介ビデオを開発し、デザインスキルがなくてもオンボーディングビデオを作成する必要があるHRマネージャーや小規模ビジネスオーナーを対象とします。美的感覚は明るく励みになるもので、プロフェッショナルなテンプレートと親しみやすく楽観的なAIナレーションを特徴とします。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーン、スクリプトからのテキストビデオを使用して、デザインや技術スキルがなくても高品質な指導資料を作成できることを証明します。
現在および将来の従業員向けに、重要な会社方針を魅力的でアクセスしやすい形式で提示する90秒のダイナミックなビデオを想像してください。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的でプロフェッショナルであり、シーンのミックスと権威あるが親しみやすいAIナレーションを利用し、関連するビジュアルのためにメディアライブラリ/ストックサポートを戦略的に使用します。このビデオは、伝統的に退屈な方針文書を魅力的なビデオオンボーディング体験に変え、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートのおかげで、さまざまなプラットフォームで簡単に共有でき、明確なコミュニケーションを確保し、ユーザーエンゲージメントを向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビジネスオンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはその生成AIプラットフォームを活用して、デザインや技術スキルがなくてもプロフェッショナルなオンボーディングビデオを簡単に作成できるように企業を支援します。すぐに使えるテンプレートとAIアバターを利用して、新入社員向けの魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenは魅力的な社員オンボーディングビデオの作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、会社の文化や方針を効果的に伝えるダイナミックでインタラクティブなビデオを作成することを可能にします。AIナレーションと明確なビジュアルでコンテンツをパーソナライズし、新入社員にとって歓迎される情報豊かな体験を保証します。
オンボーディングビデオ制作にHeyGenを使用する利点は何ですか？
HeyGenはオンボーディングビデオ制作のプロセス全体を簡素化し、コスト効率よくスケールし、トレーニングを標準化することを可能にします。この生成AIプラットフォームは、ビデオ作成に通常必要な時間とリソースを大幅に削減し、すべての新入社員に一貫性を保証します。
HeyGenはトレーニングビデオのためのAIナレーションと多言語対応を提供していますか？
はい、HeyGenは強力なAIナレーションを提供し、トレーニングビデオやチュートリアルビデオのために自然な音声のナレーションをさまざまな言語で生成できます。さらに、字幕を簡単に追加して、アクセシビリティを向上させ、より広い多言語のオーディエンスにリーチできます。