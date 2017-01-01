オンボーディングビデオジェネレーター：AIでトレーニングを簡素化
カスタマイズ可能なテンプレートを使用してプロフェッショナルなオンボーディングビデオを迅速に作成し、従業員のエンゲージメントを高め、トレーニング時間を短縮します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
エンジニアリングチーム向けに、内部コミュニケーションを効率化するための60秒のビデオドキュメンテーションを作成し、新しいソフトウェアアップデートの技術的側面を説明します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、視覚的に魅力的で情報豊富なビデオを迅速に組み立て、明確で活気ある背景音楽と画面上の字幕を追加して、技術ユーザーがプロセスの変更を理解しやすくします。
製品マネージャー向けに、複雑な機能の使用法をフルカスタマイズオプションで説明する2分間の包括的なトレーニングビデオを開発します。HeyGenのAIアバターを活用して、権威あるが親しみやすいナレーションを提供し、統合されたボイスオーバー生成（AI音声ジェネレーターとして機能）を利用して、詳細なステップバイステップのガイダンスと洗練されたビジュアルスタイルを提供します。
マーケティングチーム向けに、潜在的なクライアントに新しいビジネスオンボーディングビデオジェネレーターを紹介する45秒のダイナミックなプロモーションビデオをデザインします。HeyGenの統合メディアライブラリ/ストックサポートがクリエイティブプロセスを簡素化する方法を強調します。ビデオはプロフェッショナルで魅力的なビジュアルスタイルを持ち、さまざまな暗黙のビデオ編集ツールを活用して洗練され、広範な配布に適した高解像度のMP4ファイルとしてエクスポートされ、外部の見込み客を最大限に引き付けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてオンボーディングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、魅力的なオンボーディングビデオの作成を簡素化するために設計された高度なAIビデオジェネレーターです。テキスト・トゥ・ビデオ機能と多様なAIアバターを活用することで、ビデオ編集の経験がなくても、新入社員向けのプロフェッショナルなビデオドキュメンテーションを迅速に作成できます。
HeyGenは私の会社のブランディングに合わせたフルカスタマイズを提供できますか？
はい、HeyGenは、ビデオが常に会社の文化とブランディングを反映するようにするための広範なフルカスタマイズオプションを提供します。ロゴやカラーパレットの専用ブランディングコントロールを活用し、ロイヤリティフリーのアセットを含む広範なメディアライブラリにアクセスし、すべてのビジュアルディテールを調整するための包括的なビデオ編集ツールを利用できます。
HeyGenはどのような技術的な出力と共有機能をサポートしていますか？
HeyGenは、作成したビデオを高解像度のMP4ファイルとしてエクスポートすることをサポートし、商業目的に適したプロフェッショナルな品質を保証します。さらに、生成したコンテンツを簡単にリンクで共有でき、同期されたオーディオやAIキャプションジェネレーターなどの機能を活用して、アクセシビリティを向上させることができます。
HeyGenは多様なコンテンツニーズに対応するさまざまなビデオテンプレートとAIツールを提供していますか？
はい、HeyGenは、AI音声ジェネレーターやAIアバターを含む強力なAIツールと多様なビデオテンプレートを提供し、多様なコンテンツニーズに対応しています。説明ビデオ、トレーニングビデオ、ソーシャルメディアコンテンツを作成する際に、HeyGenのプラットフォームは特定のニーズに応じたクリエイティブアセットを提供します。