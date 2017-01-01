魅力的なコンテンツのためのビジネスインターンシップトレーニングビデオジェネレーター
AIを活用したビデオ作成でインターンシップのオンボーディングを効率化。スクリプトからテキストをビデオに変換し、プロフェッショナルなトレーニングビデオを簡単に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいインターン向けに、インターンシップのオンボーディングの初期段階に焦点を当てた90秒の指導ビデオを開発してください。このビデオは、歓迎的で情報豊かであり、少し活気のあるものであるべきです。スクリプトからのテキストからビデオへの機能と信頼性のあるボイスオーバー生成を使用して、フレンドリーなAIボイスオーバーと明確な発音を提供します。
HeyGenのLMS統合機能を紹介するために、IT管理者がビデオプラットフォームを評価するための45秒の技術的概要を想像してください。このビデオは、直接的で簡潔であり、技術的なデモンストレーションを特徴とし、字幕/キャプションと事前に構築されたテンプレートとシーンを活用して、権威あるAIボイスオーバーと明確な画面上のテキストを提供します。
マーケティングチームがトップタレントを引き付けるための魅力的な1分30秒のリクルートメントビデオをデザインしてください。ブランドコントロールの力を強調し、一貫した高品質のコンテンツを作成します。この洗練された企業向けのブランド一貫性のあるビデオは、さまざまなテンプレートとシーン、アスペクト比のリサイズとエクスポートを効果的に使用し、ダイナミックなAIボイスオーバーと控えめなバックグラウンドミュージックを伴います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIを活用したトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、スクリプトからテキストをビデオに変換して高品質なトレーニングビデオを制作します。ユーザーはAIアバターとAIボイスオーバーを活用して、魅力的なビデオコンテンツを効率的に作成できます。
HeyGenは既存の学習管理システムとインターンシップのオンボーディングに統合できますか？
はい、HeyGenはLMS統合をサポートしており、インターンシップのオンボーディングやその他の企業トレーニングビデオの効率化に最適です。これにより、企業は既存の教育フレームワーク内でAIを活用したビデオ作成を簡単に展開し、追跡できます。
HeyGenはビデオのカスタマイズとアクセシビリティを確保するためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenはビジュアルをカスタマイズするための強力なブランドコントロールを提供し、アクセシビリティのために自動クローズドキャプションを含んでいます。使いやすいインターフェースとプロフェッショナルなテンプレートを組み合わせることで、特定のブランドガイドラインに沿ったシームレスなAIを活用したビデオ作成を実現します。
テキストからビデオへの変換以外に、HeyGenは企業向けの多様なコンテンツ作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenはスクリプトからの直接的なテキストからビデオへの変換を超えて、強力な画面録画機能を備えており、多用途なビジネスインターンシップトレーニングビデオジェネレーターとして機能します。これにより、さまざまなトレーニングビデオやリクルートメントビデオを簡単に作成できます。