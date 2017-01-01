データ駆動型ビデオのためのビジネスインテリジェンスビデオメーカー

強力なスクリプトからのテキストビデオ機能で、データの洞察を瞬時に魅力的なデータ駆動型ビデオに変換します。

マーケティングチームをターゲットにした30秒のダイナミックなビデオを作成し、ビジネスインテリジェンスの洞察が成功するキャンペーンをどのように推進するかを示します。ビジュアルスタイルは洗練され、データに富んだもので、アニメーションチャートと活気あるプロフェッショナルなナレーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、重要なポイントを迅速に合成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナー向けに45秒の製品発表ビデオを開発し、フレンドリーなAIアバターをメインプレゼンターとして新しいオファリングを紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンで魅力的であり、HeyGenのAIアバターとクリエイティブなテンプレート＆シーンを活用して、洗練された魅力的なプレゼンテーションを実現します。
サンプルプロンプト2
HR部門を対象とした60秒の簡潔な内部コミュニケーションビデオを制作し、新しい従業員福利厚生を説明します。ビデオは情報豊かでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを持ち、落ち着いた明瞭なナレーションと、アクセシビリティを向上させるために目立つ字幕/キャプションを備え、HeyGenのメディアライブラリからのストックサポートを取り入れて関連するビジュアルを提供します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャー向けに、期間限定オファーを宣伝する15秒の活気あるソーシャルメディア広告を生成します。このビデオは、速いペースで目を引くビジュアル美学とエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを必要とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズ＆エクスポート機能を使用してさまざまなプラットフォームに最適化され、テキストビデオスクリプトから直接導き出されたコアメッセージを含みます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

AI駆動のビジネスインテリジェンスビデオメーカーの使い方

複雑なデータを魅力的でプロフェッショナルなビデオに変換し、レポート、トレーニング、マーケティングに活用できる直感的なAI駆動プラットフォーム。

1
Step 1
スクリプトまたはプロンプトを作成
ビジネスインテリジェンスデータまたは明確なスクリプトを入力して始めます。私たちのプラットフォームはスクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、情報をダイナミックなビデオナラティブに変換します。
2
Step 2
ビジュアルとプレゼンターを選択
多様なAIアバターとクリエイティブテンプレートのライブラリから選択します。データの洞察を効果的に伝えるための完璧なデジタルプレゼンターとビジュアルスタイルを選びます。
3
Step 3
ブランディングを適用し、洗練
会社のブランディングコントロールを使用してビデオをカスタマイズし、ロゴや色を含めます。強力なビデオ編集ツールを利用してアニメーション、ナレーションを追加し、音声を同期させて洗練された結果を得ます。
4
Step 4
ビデオを生成し、共有
完成したビデオを生成し、高解像度のMP4ファイルとしてエクスポートします。データ駆動型ビデオをすべてのプラットフォームで共有し、視覚的に魅力的な方法で情報を伝え、トレーニングし、視聴者を引き付けます。

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

データ駆動型ビデオでマーケティングキャンペーンを最適化

BIの洞察を活用してターゲットを絞った効果的なマーケティングキャンペーンを推進し、高パフォーマンスのビデオ広告を迅速に生成します。

よくある質問

HeyGenはクリエイティブプロジェクトのためのAI駆動のビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオメーカーで、クリエイティブなアイデアを見事なビデオに変換します。私たちのAI駆動プラットフォームは、テキストプロンプトからビデオを生成し、AIアバターとアニメーションを活用して、ビジョンを簡単に実現します。

HeyGenでテキストだけからダイナミックなビデオを作成できますか？

はい、HeyGenはプロンプトネイティブなビデオ作成を可能にし、テキストプロンプトを高品質なビデオに変換します。多様なAIアバターと声を選択してスクリプトを届けることができ、ビデオ生成を効率的で魅力的にします。

HeyGenはブランドに合ったビデオ制作のためにどのようなクリエイティブコントロールを提供しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、特定のビジュアル要素でAI生成ビデオをカスタマイズできます。これにより、マーケティングビデオや内部コミュニケーションが一貫してブランドアイデンティティを反映することが保証されます。

HeyGenはどのようにしてインパクトのあるビジュアルとアニメーションでビデオを強化できますか？

HeyGenのクリエイティブエンジンは、映画のようなビジュアルを追加し、オリジナルのアニメーションを作成してビデオを強化することを可能にします。ストックメディアを簡単に統合し、強力なビデオ編集ツールを利用して、コンテンツを際立たせ、視聴者を引き付けることができます。