ビジネスインテリジェンスビデオジェネレーター: データをビデオに変換
HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、複雑なBIレポートを明確で魅力的なビデオコンテンツに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターや教育者を対象に、生成AIビデオの力を使って複雑なトピックを説明する60秒のクリスプな指導ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンで教育的であり、「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」を利用して詳細な説明を消化しやすいセグメントに変換し、視覚的に魅力的な「テンプレートとシーン」で観客の集中と情報提供を維持します。
データアナリストや企業トレーナー向けに、ビジネスインテリジェンスビデオジェネレーターによって生成された重要な洞察を紹介する30秒のスリークな要約ビデオを制作してください。ビデオはミニマリストでデータ駆動のビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた権威ある声で、結論を視覚的にサポートするために「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するチャートやグラフを組み込み、明確さを確保するために自動「字幕/キャプション」を使用します。
ソーシャルメディアマネージャーやイベントオーガナイザー向けに、静的なビジュアルを「画像からビデオ」コンセプトを使用してダイナミックなコンテンツに変換する方法を示す45秒のインスパイアリングなプロモーションビデオを作成してください。魅力的なイベント発表や「マーケティングビデオ」のために、活気に満ちたアップビートなビジュアルとオーディオスタイルを採用し、「テンプレートとシーン」を活用して画像にプロフェッショナルで魅力的な流れを与え、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して最終ビデオをさまざまなソーシャルプラットフォームに完璧に適応させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、テキストをリアルなAIアバターを使ってビデオに変換することで、高品質な生成AIビデオコンテンツをユーザーが制作できるようにし、クリエイティブプロジェクトのビデオ制作プロセスを大幅に簡素化します。
HeyGenのAI駆動ツールでビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、AI駆動のテンプレート、ロゴや色のブランディングコントロール、ダイナミックなアニメーションの追加など、広範なカスタマイズオプションを提供し、あなたのマーケティングビデオを際立たせます。
HeyGenの多言語ビデオコンテンツの機能は何ですか？
HeyGenは強力な多言語サポートと高度なボイスオーバー生成を提供し、魅力的なトレーニングビデオやグローバルな視聴者にアクセス可能なコンテンツを簡単に作成できます。
HeyGenで生成されたビデオのエクスポートオプションは何ですか？
HeyGenで生成されたビデオは、テキスト-to-ビデオスクリプトからのプロンプトネイティブなビデオ作成を通じて効率的に作成され、さまざまなプロフェッショナルなビデオ制作ニーズに適した高品質なMP4ファイルとしてダウンロード可能です。