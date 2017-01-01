ビジネスインサイトビデオジェネレーターで成長を解き放つ

高度なスクリプトからのテキストを動画に変換し、複雑なビジネスインサイトを魅力的な説明ビデオに迅速に変換します。

小規模ビジネスオーナー向けに、45秒のアニメーション動画を想像してください。鮮やかでプロフェッショナルな美学と明確で熱意あるナレーションを用いて、最近の売上データを解釈し、ホリデーマーケティングのための実行可能な戦略に変える方法を説明します。この魅力的なマーケティングコンテンツは、HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用し、重要なビジネスインサイトを迅速に説得力のあるビジュアルストーリーに変換し、複雑な分析を最大限に簡素化します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
スタートアップのマーケティングチームをターゲットにした、60秒のダイナミックなソーシャルメディア動画を作成してください。フレンドリーで表現力豊かなAIアバターが毎週のトレンド分析を提供します。ビジュアルスタイルはモダンでエネルギッシュであり、モーショングラフィックスと太字のテキストオーバーレイを組み込み、音声はクリアで魅力的です。この制作は、HeyGenのAIアバターを活用して、AIビデオジェネレーターによって生成された複雑な情報を親しみやすく人間らしい方法で提示し、忙しいプロフェッショナルにとって市場データを理解しやすくします。
サンプルプロンプト2
営業プロフェッショナル向けに、クライアントへのアプローチで雑音を切り抜けることを目的とした、30秒の直接的で説得力のあるパーソナライズされたビデオメッセージを開発してください。ビジュアルアプローチはクリーンで、スピーカーに焦点を当て、プロフェッショナルなバーチャル背景を使用することも可能で、自信に満ちた明確なナレーションで補完されます。このビデオは、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、個々の見込み客に合わせたビジネスインサイトを提供し、広範な録音セッションを必要とせずに高度にパーソナライズされたコンテンツを作成します。
サンプルプロンプト3
企業トレーナーや人事部門向けに、新しい会社方針やソフトウェアの更新を説明する75秒の説明ビデオを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションはプロフェッショナルでわかりやすく、明確なオンスクリーングラフィックス、テキスト注釈、落ち着いた権威あるナレーターを活用します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用することで、ユーザーはプロフェッショナルなトレーニングビデオを迅速に組み立て、一貫したブランディングと効率的なコンテンツ作成を内部コミュニケーションにおいて実現します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ビジネスインサイトビデオジェネレーターの使い方

AIを活用して複雑なビジネスデータを明確で魅力的な説明ビデオに簡単に変換し、注目を集め効果的に伝えます。

1
Step 1
スクリプトを作成する
ビジネスインサイトをスクリプトエディターに書き込むか貼り付け、AIを活用してシームレスなビデオ生成のためのテキストを準備します。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
多様なリアルなAIアバターのライブラリから選び、ビジネスインサイトを伝えるプロフェッショナルで魅力的な人間らしさをメッセージに加えます。
3
Step 3
ブランドのビジュアルアイデンティティを適用する
ブランディングコントロールを活用して、会社のロゴ、カラー、フォントを組み込み、マーケティングコンテンツが完全にブランドに合ったものになるようにします。
4
Step 4
出力をエクスポートして最適化する
ビデオが完成したら、エクスポートし、アスペクト比のリサイズ機能を利用して、さまざまなソーシャルメディアビデオに完璧に適応させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介する

.

貴重な顧客のフィードバックや成功指標をダイナミックなビデオテスティモニアルに変換し、信頼を築き、新たなビジネスを促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビジネスのためのビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは、さまざまなビジネスインサイトのためのビデオ制作を効率化するために設計された高度なAIビデオジェネレーターです。これにより、ビジネスはプロフェッショナル品質のビデオを簡単に作成でき、すべてのコンテンツ作成ニーズにおいて大幅な時間を節約し、生産性を向上させます。

HeyGenはプロフェッショナルな説明ビデオを作成できますか？

はい、HeyGenはユーザーが魅力的な説明ビデオを簡単に作成できるようにします。直感的なオンラインビデオメーカー、豊富なビデオテンプレート、リアルなAIアバターを活用して、メッセージを明確に伝える魅力的なマーケティングコンテンツを制作します。

HeyGenはビデオ制作のためにどのような高度なAI機能を提供していますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターやスクリプトからのシームレスなテキストを動画に変換する機能など、洗練されたAI機能を提供しています。これらの生成AIツールは、効率的なボイスオーバー生成とパーソナライズされたコンテンツを可能にし、テキストをダイナミックなビジネスビデオに変換します。

HeyGenは一貫したマーケティングコンテンツのためのブランディングをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは、マーケティングコンテンツが常にブランドに合ったものであることを保証するための強力なブランディングコントロールを提供します。ロゴやブランドカラーを使用してビデオをカスタマイズし、すべてのソーシャルメディアビデオやその他のコンテンツにおいて一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。