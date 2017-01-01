小規模ビジネスオーナー向けに、45秒のアニメーション動画を想像してください。鮮やかでプロフェッショナルな美学と明確で熱意あるナレーションを用いて、最近の売上データを解釈し、ホリデーマーケティングのための実行可能な戦略に変える方法を説明します。この魅力的なマーケティングコンテンツは、HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用し、重要なビジネスインサイトを迅速に説得力のあるビジュアルストーリーに変換し、複雑な分析を最大限に簡素化します。

ビデオを生成