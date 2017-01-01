ビジネス文書ビデオメーカー：ワークフローを簡素化
HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、プロフェッショナルなビデオドキュメンテーションとハウツーガイドを簡単に作成します。
チームリーダーや企業トレーナー向けに、ビジネス文書を情報ビデオに簡単に変換する方法を紹介する60秒の企業コミュニケーション作品を作成してください。このビデオは、モダンで魅力的なビジュアル美学とアップビートなサウンドトラックを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を強調して、ビデオドキュメンテーションと社内トレーニングを効率化します。
マーケティング専門家や営業担当者を対象にした30秒のダイナミックなマーケティングまたはセールスピッチビデオを制作し、魅力的なビデオ広告を迅速に生成する方法を示します。洗練された説得力のあるビジュアルスタイルを採用し、自信に満ちたAIアバターがメッセージを伝え、HeyGenのAIアバターと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、仕事のためのインパクトのあるビデオコンテンツを作成します。
オペレーションマネージャーやL&Dスペシャリスト向けに、AIを使用した標準作業手順書（SOP）の迅速な作成を詳述する90秒の教育ビデオを開発します。ビデオは、詳細でステップバイステップのビジュアルプレゼンテーションと、鮮明でわかりやすいビジュアル、目立つ字幕/キャプションを備え、HeyGenの適応可能なテンプレートと字幕/キャプション機能を強調して、AIを使用してSOPをより明確に理解できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業のクリエイティブなビデオ制作を簡素化しますか？
HeyGenは、仕事のためのクリエイティブなビデオ制作を効率化する生成AIプラットフォームであり、ユーザーが簡単に素晴らしいハウツーガイドなどを作成できるようにします。AIアバターやAI生成ナレーションを含むAI駆動のビデオ作成機能により、スクリプトを魅力的なビデオドキュメンテーションに変換します。
HeyGenを使用してAIアバターでプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できますか？
はい、HeyGenを使用すると、リアルなAIアバターでプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できます。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと幅広い適応可能なテンプレートにより、高度な編集スキルを必要とせずに誰でもビジネス文書ビデオメーカーになることができます。
HeyGenをビジネス文書ビデオメーカーとして使用する利点は何ですか？
HeyGenは、静的な文書を動的なビデオドキュメンテーションに変換するための優れたビジネス文書ビデオメーカーです。この生成AIプラットフォームは、AIを使用してSOPを作成し、社内トレーニングや外部コミュニケーションのために明確さとエンゲージメントを向上させるのに最適です。チームはプロジェクトでシームレスに協力することもできます。
HeyGenはAI生成以外のビデオコンテンツを強化する機能を提供していますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なビデオエディターであり、ユーザーがストックメディアでコンテンツを充実させ、画面共有を記録し、テレプロンプターを使用して完璧なプレゼンテーションを行うことができます。これらの機能は、AI駆動のビデオ作成を補完し、洗練されたプロフェッショナルな結果を生み出します。