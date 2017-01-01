ビジネスコンベンションビデオメーカー: 魅力的なイベントビデオを作成

テキストからビデオへの変換を活用して、貴重な時間とリソースを節約しながら、ビジネスコンベンションのための魅力的なプロモーションビデオを簡単に生成します。

今後のビジネスコンベンションに向けて、潜在的な参加者や出展者をターゲットにした45秒のプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、ダイナミックなカットと画面上のテキストを特徴とし、心を高揚させるバックグラウンドトラックを使用します。HeyGenのAIアバターを活用して、主要なハイライトや証言を紹介し、イベントを際立たせましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
最近の企業イベントを要約した、社内の利害関係者や従業員向けの60秒のハイライトリールを制作してください。ビジュアルの美学は祝祭的で魅力的であり、カンディッドショットとアップビートな音楽を取り入れます。HeyGenのボイスオーバー生成を活用してプロフェッショナルなナレーションを行い、メディアライブラリ/ストックサポートから多様なメディアを統合して重要な瞬間を紹介します。
サンプルプロンプト2
より広いオンラインオーディエンス向けの30秒のソーシャルメディアビデオを開発し、イベント後のマーケティングキャンペーンに最適です。ビジュアルスタイルはテンポが速く、目を引くもので、トレンディで人気のあるオーディオトラックを使用します。HeyGenの字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを確保し、さまざまなソーシャルプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整して最大のリーチを実現します。
サンプルプロンプト3
新しいユーザーや顧客を対象にした45秒の説明ビデオを作成し、最近のイベントで発表された新製品や機能を詳しく説明します。ビジュアルアプローチはクリーンでモダンであり、情報提供的でありながらフレンドリーなトーンを持ち、明確なバックグラウンドミュージックでサポートされます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して効率的にコンテンツを制作し、さまざまなテンプレートとシーンから選択してプロフェッショナルな外観を確立します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ビジネスコンベンションビデオの作り方

直感的なAIビデオメーカーを使用して、次の企業イベントのための影響力のあるプロモーションビデオやハイライトリールを作成します。

1
Step 1
プロフェッショナルなテンプレートを選ぶ
ビジネスコンベンションの本質を捉えるために特別にデザインされた「ビデオテンプレート」と「シーン」の多様なライブラリから選択し、プロジェクトを簡単に開始します。
2
Step 2
イベントコンテンツを追加する
スクリプトからのテキストを追加し、ダイナミックな「スクリプトからのテキストビデオ」プレゼンテーションのために「AIビデオメーカー」を活用して、コンベンションのメッセージを生き生きとさせます。
3
Step 3
カスタムブランディングを適用する
企業のアイデンティティを統一するために、ロゴ、特定の色、フォントを追加する「ブランディングコントロール」を使用して、シームレスな「カスタムブランディング」体験を作り出します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
魅力的なコンベンションビデオを完成させます。「アスペクト比の調整とエクスポート」を使用してコンテンツを最適化し、すべてのプラットフォームで高品質の「プロモーションビデオ」として共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ダイナミックなクライアントショーケースビデオ

AIビデオを使用して、顧客の成功事例や企業の証言を魅力的に紹介し、コンベンションブースで見込み客を感動させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてマーケティングキャンペーンのための魅力的なプロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、AIアバターとダイナミックなビデオテンプレートを使用して、マーケティングキャンペーンのためのビデオコンテンツを簡単に作成できるようにします。シンプルなスクリプトから魅力的なプロモーションビデオを生成し、カスタムブランディングとボイスオーバーを備えて、メッセージが効果的に響くようにします。

イベントビデオメーカーがハイライトリールを制作するためにHeyGenが提供するツールは何ですか？

イベントビデオメーカーとして、HeyGenは魅力的なハイライトリールや短編ビデオコンテンツを制作するための直感的な機能を提供します。多様なビデオテンプレートと豊富なメディアライブラリを活用し、プラットフォーム間でシームレスに共有できるようにアスペクト比を簡単に調整します。

HeyGenで作成したすべてのビデオにカスタムブランディングを維持できますか？

もちろんです。HeyGenでは、作成するすべてのビデオにロゴやブランドカラーなどのカスタムブランディング要素をシームレスに統合できます。これにより、すべてのソーシャルメディアビデオやその他のコンテンツで一貫したビジュアルアイデンティティを確保し、プロフェッショナルにブランドイメージを強化します。

HeyGenは、ビデオ編集の経験がなくても説明ビデオを作成するのに適していますか？

はい、HeyGenはビデオ編集の経験がなくても説明ビデオを作成するプロセスを簡素化します。ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、テキストをAIアバターとリアルなボイスオーバーを使用してプロフェッショナルなビデオに変換し、複雑なアイデアを理解しやすくします。