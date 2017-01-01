今後のビジネスコンベンションに向けて、潜在的な参加者や出展者をターゲットにした45秒のプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、ダイナミックなカットと画面上のテキストを特徴とし、心を高揚させるバックグラウンドトラックを使用します。HeyGenのAIアバターを活用して、主要なハイライトや証言を紹介し、イベントを際立たせましょう。

ビデオを生成