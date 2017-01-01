魅力的なモジュールのためのビジネス継続性トレーニングビデオメーカー

スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、スタッフが常に準備できるように魅力的なトレーニングモジュールを迅速に作成します。

新入社員向けに、ビジネス継続性トレーニングの基本を説明する60秒のダイナミックな紹介ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、多様なAIアバターが重要なコンセプトを紹介し、魅力的でプロフェッショナルなナレーションが付くべきです。このビデオはHeyGenのAIアバターとナレーション生成を活用して、魅力的なビデオ体験を提供します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
チームリーダーやマネージャー向けに、重要な災害復旧計画のシナリオを説明する45秒の解説ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で段階的、かつ簡潔であるべきで、プロフェッショナルなビジュアルを使用して複雑な情報を効果的に伝えます。このビデオはHeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して迅速に制作でき、自動生成された字幕/キャプションが多様な視聴者のアクセシビリティと理解を向上させます。
サンプルプロンプト2
既存の全従業員とステークホルダー向けに、定期的なビジネス継続性計画のレビューの重要性を強調する30秒の安心感を与える更新ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは親しみやすく、魅力的なビジュアルテンプレートとシーンを取り入れ、落ち着いた自信のある声を組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用することで、迅速なコンテンツ作成とカスタマイズが可能になり、メッセージが効果的かつ一貫して伝えられます。
サンプルプロンプト3
全従業員向けに、予期しない事態が発生した際の緊急プロトコルへのアクセス手順を詳細に説明する50秒の実用的な「ハウツー」ガイドを作成してください。このビデオは直接的で指示的なビジュアルスタイルが必要で、シンプルなアニメーションやグラフィックを使用し、正確なナレーションを伴います。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能により、ビデオがさまざまな内部コミュニケーションチャネルに完璧にフォーマットされ、スクリプトからのテキスト-to-ビデオが制作ワークフローを効率化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ビジネス継続性トレーニングビデオメーカーの仕組み

AIを使用して、スクリプトから最終制作まで、魅力的で情報豊富なビジネス継続性トレーニングビデオを迅速に作成し、チームが常に準備できるようにします。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、ビジネス継続性スクリプトをジェネレーターに貼り付けます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、テキストを瞬時にダイナミックなビデオストーリーボードに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
トレーニングコンテンツを紹介するために、多様なAIアバターのライブラリから選択します。ブランドのプロフェッショナルなトーンに合わせて外観と声をカスタマイズします。
3
Step 3
ナレーションで強化する
高度なナレーション生成を利用して、自然な音声のナレーションをビデオに追加します。重要なビジネス継続性手順の明確さと魅力を確保します。
4
Step 4
エクスポートして共有する
ビジネス継続性トレーニングビデオを完成させ、さまざまな形式でエクスポートします。組織全体で簡単に共有し、全員が情報を得て準備が整うようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングの影響を最大化する

.

AIアバターと魅力的なビジュアルを活用して、ビジネス継続性訓練における従業員の参加と知識の保持を大幅に向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビジネス継続性トレーニングビデオを迅速に作成するのを助けますか？

HeyGenは、スクリプトをダイナミックなコンテンツに変換することで、魅力的なビジネス継続性トレーニングビデオの作成を簡素化します。リアルなAIアバターと多様なビデオテンプレートを活用して、重要な情報を効果的に伝えるプロフェッショナルな解説ビデオを制作できます。

ビジネス継続性コンテンツのためにAIアバターとブランディングをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはAIアバターの外観をブランドに合わせてカスタマイズするための広範なオプションを提供しています。また、会社のロゴやブランドカラーを適用して、すべてのビジネス継続性トレーニングビデオが一貫したプロフェッショナルな外観を保つことができます。

HeyGenは高品質なビジネス継続性解説ビデオの作成を効率化するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、テキスト-to-ビデオ生成のような強力な機能でビデオ作成ワークフローを効率化し、従来の撮影の必要を排除します。AI生成のナレーションと自動字幕を使用して、アクセシビリティと明確さを向上させ、メッセージがすべての従業員に効果的に届くようにします。

HeyGenはビジネス継続性トレーニングビデオの制作を加速するためのテンプレートを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、ビジネス継続性トレーニングのために特別に設計されたプロフェッショナルなビデオテンプレートを豊富に提供しています。これらのカスタマイズ可能なテンプレートは、プロセスを簡素化し、重要な準備のために高品質なビデオを効率的に制作するのに役立ちます。