魅力的なモジュールのためのビジネス継続性トレーニングビデオメーカー
スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、スタッフが常に準備できるように魅力的なトレーニングモジュールを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
チームリーダーやマネージャー向けに、重要な災害復旧計画のシナリオを説明する45秒の解説ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で段階的、かつ簡潔であるべきで、プロフェッショナルなビジュアルを使用して複雑な情報を効果的に伝えます。このビデオはHeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して迅速に制作でき、自動生成された字幕/キャプションが多様な視聴者のアクセシビリティと理解を向上させます。
既存の全従業員とステークホルダー向けに、定期的なビジネス継続性計画のレビューの重要性を強調する30秒の安心感を与える更新ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは親しみやすく、魅力的なビジュアルテンプレートとシーンを取り入れ、落ち着いた自信のある声を組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用することで、迅速なコンテンツ作成とカスタマイズが可能になり、メッセージが効果的かつ一貫して伝えられます。
全従業員向けに、予期しない事態が発生した際の緊急プロトコルへのアクセス手順を詳細に説明する50秒の実用的な「ハウツー」ガイドを作成してください。このビデオは直接的で指示的なビジュアルスタイルが必要で、シンプルなアニメーションやグラフィックを使用し、正確なナレーションを伴います。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能により、ビデオがさまざまな内部コミュニケーションチャネルに完璧にフォーマットされ、スクリプトからのテキスト-to-ビデオが制作ワークフローを効率化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビジネス継続性トレーニングビデオを迅速に作成するのを助けますか？
HeyGenは、スクリプトをダイナミックなコンテンツに変換することで、魅力的なビジネス継続性トレーニングビデオの作成を簡素化します。リアルなAIアバターと多様なビデオテンプレートを活用して、重要な情報を効果的に伝えるプロフェッショナルな解説ビデオを制作できます。
ビジネス継続性コンテンツのためにAIアバターとブランディングをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはAIアバターの外観をブランドに合わせてカスタマイズするための広範なオプションを提供しています。また、会社のロゴやブランドカラーを適用して、すべてのビジネス継続性トレーニングビデオが一貫したプロフェッショナルな外観を保つことができます。
HeyGenは高品質なビジネス継続性解説ビデオの作成を効率化するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、テキスト-to-ビデオ生成のような強力な機能でビデオ作成ワークフローを効率化し、従来の撮影の必要を排除します。AI生成のナレーションと自動字幕を使用して、アクセシビリティと明確さを向上させ、メッセージがすべての従業員に効果的に届くようにします。
HeyGenはビジネス継続性トレーニングビデオの制作を加速するためのテンプレートを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、ビジネス継続性トレーニングのために特別に設計されたプロフェッショナルなビデオテンプレートを豊富に提供しています。これらのカスタマイズ可能なテンプレートは、プロセスを簡素化し、重要な準備のために高品質なビデオを効率的に制作するのに役立ちます。