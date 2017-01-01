ビジネスコミュニケーションメーカー: 効果的なメッセージを作成
AIアバターを活用して、チームのコラボレーションを変革し、魅力的な内部コミュニケーションを簡単に作成します。
オペレーションマネージャーとチームリーダー向けに、AIを活用したコミュニケーションがコラボレーションプラットフォーム内でのワークフロー自動化をどのように効率化するかを強調するダイナミックな90秒のビデオを制作します。ビジュアルスタイルはモダンで魅力的にし、多様なチームがスムーズにやり取りする様子を描写し、熱意あるナレーションを添えます。HeyGenのAIアバターとメディアライブラリ/ストックサポートを活用してシナリオを実現します。
リモートワーク戦略家と人事部長を対象に、分散チームの内部コミュニケーションツールの課題に対処し、効果的なプロジェクト管理戦略を紹介する2分間の説明ビデオを作成します。ビジュアルスタイルは情報豊かにし、リモートコラボレーションを示すスプリットスクリーンと、重要なポイントを示すオンスクリーンテキストを使用し、落ち着いた情報提供のナレーションで強化します。HeyGenの字幕/キャプション機能と事前デザインされたテンプレート＆シーンを使用して、明確でプロフェッショナルなプレゼンテーションを確保します。
ビジネスアナリストとマーケティングディレクター向けに、AI駆動の分析を通じてビジネスコミュニケーションメーカーの分析力を示す魅力的な1分間のビデオを作成します。ビジュアルスタイルはデータに富み、明確なチャート、グラフ、クリーンなインターフェースのウォークスルーを組み込み、自信に満ちたデータ駆動のナレーションを添えます。HeyGenのアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、スクリプトからのテキストビデオ生成で正確なナラティブを生成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAIを活用したビジネスコミュニケーションを強化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストビデオ生成を活用して、プロフェッショナルなビデオコンテンツの作成を自動化し、AIを活用したコミュニケーション能力を大幅に強化します。この技術的アプローチは、スクリプトを洗練されたビデオに効率的に変換することで、ワークフローの自動化を促進します。
HeyGenは多様なチームのためのスケーラブルなコラボレーションプラットフォームとして機能しますか？
はい、HeyGenはスケーラブルなコラボレーションプラットフォームとして設計されており、大規模で多様なチームをサポートする強力なブランディングコントロールと共有メディアライブラリを提供します。組織全体で内部コミュニケーションツールを標準化するための統合されたビジネスコミュニケーションソフトウェアとして機能します。
HeyGenはユーザーのためにビデオ作成のどの技術的側面を簡素化しますか？
HeyGenは自動字幕生成、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズ、包括的なメディアライブラリなどの機能を通じて技術的なビデオ作成を簡素化します。これらの機能は効率的なワークフローの自動化に寄与し、コンテンツがどの配信チャネルにも完璧に適合することを保証します。
HeyGenは統合されたビジネスコミュニケーションソフトウェア戦略にどのように貢献しますか？
HeyGenは、ブランド化されたテンプレートと包括的なブランディングコントロールを使用して、一貫したAI駆動のビデオメッセージを作成するための単一のプラットフォームを提供することで、コミュニケーション戦略を統一します。すべてのチャネルでメッセージの一貫性を高め、統合されたビジネスコミュニケーションソフトウェアスタックの強力なコンポーネントとなります。