究極のビジネスコーチングビデオジェネレーター
高度なAIアバターを使用して、プロフェッショナルなコーチングビデオやオンラインコースを簡単に作成し、視聴者を魅了します。
複雑なビジネス戦略を簡単に理解したいプロフェッショナル向けに、簡潔な60秒のインストラクショナルビデオを開発してください。クリーンで情報豊かなビジュアルスタイルを使用し、モーショングラフィックスと落ち着いた権威ある声を活用し、「スクリプトからのテキストビデオ」を利用して効率的にコンテンツを作成します。この作品は「オンラインビデオコース」の導入モジュールとして、または情報を提供する「コーチングビデオ」を作成するための単独ビデオとして役立ちます。
「コーチングビジネス」の見込み客を対象にした、実際の影響を示すインスピレーションあふれる30秒の成功事例ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは本物で心温まるもので、暖かい色と希望に満ちたナラティブを使用し、明確な「字幕/キャプション」でアクセシビリティとエンゲージメントを確保します。この「ビジュアルストーリーテリング」作品は信頼を築き、具体的な結果を示します。
既存のクライアントやコミュニティメンバー向けに、ビジネスコーチング分野の一般的な「FAQ」に答えたり、神話を打ち破ったりするための魅力的な45秒のQ&Aビデオを構築してください。ビジュアルスタイルはフレンドリーで会話的であり、視聴者を引き付け続けるためにダイナミックな「テンプレートとシーン」を利用し、親しみやすく明確な声を組み合わせます。これは、重要な概念を強化するためのマイクロ「トレーニングビデオ」としても機能します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは高度な編集スキルなしでユニークで魅力的なビデオコンテンツを作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターと「テキストからビデオAI」技術を使用して、高品質でカスタマイズされたビデオを作成することを可能にし、複雑な編集の必要性を排除します。その直感的なプラットフォームと「カスタムキャラクター」により、簡単に「クリエイティブ」な「ビジュアルストーリーテリング」が可能で、あらゆる「AIビデオ作成」プロジェクトに最適です。
HeyGenで作成したビデオのAIアバターやブランディングをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenでは「AIアバター」とブランディング要素を広範にカスタマイズして、ビデオが「オンブランド」であることを保証できます。多様な「カスタムキャラクター」を利用し、特定のロゴや色を適用して、すべての「AIビデオ作成」プロジェクトでコンテンツの一貫性を維持できます。
HeyGenはテキストを動的なビデオコンテンツに変換するプロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenの強力な「テキストからビデオAI」エンジンは、スクリプトを効率的にプロフェッショナルなビデオに変換します。テキストを入力するだけで、HeyGenの「AIビデオジェネレーター」が「ボイスクローン」を活用し、AIアバターを使用してシーンを生成し、広範なリーチを可能にする自動字幕/キャプションを追加します。
HeyGenを使用してコーチングビジネス向けにどのようなプロフェッショナルなビデオコンテンツを作成できますか？
HeyGenは理想的な「ビジネスコーチングビデオジェネレーター」であり、「コーチングビデオ」、「オンラインビデオコース」、トレーニング資料など、多様なプロフェッショナルコンテンツを作成できます。従業員トレーニング、営業支援、内部コミュニケーションのために、特定のビジネスニーズに合わせた魅力的なビデオを迅速に作成できます。