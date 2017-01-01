中堅管理職やチームリーダーを対象に、専門的なビジネス変革管理ジェネレーターがどのように複雑なデジタルトランスフォーメーションを効率化するかを示す1分間のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでインフォグラフィックを駆使し、クリーンなアニメーションと明るく自信に満ちたナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、正確なナラティブを効率的に生成してください。

ビデオを生成