ビジネス変革管理ジェネレーターを強化

AIを活用したツールで組織の変革を推進し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオでダイナミックなトレーニングを通じて従業員のエンゲージメントを高めます。

中堅管理職やチームリーダーを対象に、専門的なビジネス変革管理ジェネレーターがどのように複雑なデジタルトランスフォーメーションを効率化するかを示す1分間のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでインフォグラフィックを駆使し、クリーンなアニメーションと明るく自信に満ちたナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、正確なナラティブを効率的に生成してください。

サンプルプロンプト1
ITディレクターやオペレーションマネージャーを対象に、ワークフロー自動化を最適化するための高度なAI変革管理ツールの実用的な利点を紹介する90秒の説明ビデオを開発してください。プロセスフローを強調するモダンで洗練されたアニメーションスタイルを採用し、正確で説明的な声を添えます。HeyGenのAIアバターを活用して、情報を魅力的に提示してください。
サンプルプロンプト2
HRプロフェッショナルや内部コミュニケーションチーム向けに、従業員のエンゲージメントを高めることで成功する組織変革管理に焦点を当てた45秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは温かく親しみやすく、多様なAIアバターがポジティブなインタラクションを示し、フレンドリーで励ましの声をサポートします。ビデオはHeyGenのボイスオーバー生成を活用して、一貫したトーンを確保します。
サンプルプロンプト3
プロダクトマネージャーやSaaSプラットフォーム管理者向けに、デジタルアダプションプラットフォームがアプリ内ガイダンスをシームレスに提供する効果を示す1分30秒のチュートリアルを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで、ユーザーインタラクションの画面録画にデータポイントを重ね、明確で権威ある声を使用します。HeyGenの字幕/キャプションを活用して、アクセシビリティと理解を確保してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ビジネス変革管理ジェネレーターの仕組み

AIを活用したツールで魅力的なトレーニングとコミュニケーション資料を効率的に作成し、組織の移行をスムーズにします。

1
Step 1
変革管理テンプレートを選択
まず、特定の組織変革に関連する専門的にデザインされた**テンプレートとシーン**から選択します。これにより、コミュニケーションを効果的に構築できます。
2
Step 2
AIを活用したコンテンツを作成
スクリプトや主要メッセージをジェネレーターに入力し、魅力的なビデオコンテンツを簡単に制作します。**スクリプトからのテキスト-to-ビデオ**を活用して、計画をインパクトのあるビジュアルに迅速に変換し、AI変革管理ツールを利用します。
3
Step 3
ブランディングとアバターでカスタマイズ
プレゼンテーションに適した**AIアバター**を選択し、ブランディングコントロールを通じてブランドのビジュアルアイデンティティを組み込むことで、生成されたコンテンツをパーソナライズし、従業員のエンゲージメントを高めます。
4
Step 4
エクスポートと統合で採用を促進
ビデオ資産を最終化し、さまざまなプラットフォーム向けに**アスペクト比のリサイズとエクスポート**を利用します。これらのリソースを選択したデジタルアダプションプラットフォームに統合し、新しいプロセスをユーザーに案内します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

変革コミュニケーションの動機付け

変革のビジョンと利点を伝える魅力的なビデオを制作し、従業員のエンゲージメントを促進し、変革中の抵抗を減少させます。

background image

よくある質問

HeyGenはAI変革管理ツールとデジタルトランスフォーメーションの取り組みをどのようにサポートしますか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、組織変革管理のための魅力的なビデオコンテンツを迅速に生成します。これにより、デジタルトランスフォーメーションのコミュニケーションが効率化され、一貫したメッセージングと従業員のエンゲージメントが向上します。

ビジネス変革管理中の効果的なトレーニングとオンボーディングコンテンツを作成するために、HeyGenはどのような機能を提供しますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとシーン、プロフェッショナルなボイスオーバー生成、ブランディングコントロールを含む強力な機能を提供し、インパクトのあるトレーニングビデオを作成します。これらのツールは、デジタルアダプションプラットフォームの実装に不可欠なアプリ内ガイダンスと指導資料の迅速な展開を支援します。

HeyGenは既存のシステムと統合して、変革管理のワークフロー自動化を効率化できますか？

HeyGenは、さまざまなプラットフォームやコミュニケーションチャネル向けに高品質なビデオコンテンツを簡単にエクスポートできるように設計されています。その柔軟な出力は、学習管理システムや他のプラットフォームへのシームレスな埋め込みをサポートし、変革管理戦略内でのワークフロー自動化を強化します。

HeyGenは重要な組織変革管理コミュニケーションのためにプロフェッショナルな品質のビデオをどのように確保しますか？

HeyGenはスクリプトからのテキスト-to-ビデオとリアルなAIアバターを活用して、洗練されたビデオコンテンツを制作し、自動字幕/キャプションとアスペクト比のリサイズを完備しています。これにより、データ駆動の洞察と重要なメッセージがすべての関連プラットフォームで明確かつ効果的に伝えられ、組織変革管理が成功します。