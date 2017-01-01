ビジネス変革管理ジェネレーターを強化
AIを活用したツールで組織の変革を推進し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオでダイナミックなトレーニングを通じて従業員のエンゲージメントを高めます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ITディレクターやオペレーションマネージャーを対象に、ワークフロー自動化を最適化するための高度なAI変革管理ツールの実用的な利点を紹介する90秒の説明ビデオを開発してください。プロセスフローを強調するモダンで洗練されたアニメーションスタイルを採用し、正確で説明的な声を添えます。HeyGenのAIアバターを活用して、情報を魅力的に提示してください。
HRプロフェッショナルや内部コミュニケーションチーム向けに、従業員のエンゲージメントを高めることで成功する組織変革管理に焦点を当てた45秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは温かく親しみやすく、多様なAIアバターがポジティブなインタラクションを示し、フレンドリーで励ましの声をサポートします。ビデオはHeyGenのボイスオーバー生成を活用して、一貫したトーンを確保します。
プロダクトマネージャーやSaaSプラットフォーム管理者向けに、デジタルアダプションプラットフォームがアプリ内ガイダンスをシームレスに提供する効果を示す1分30秒のチュートリアルを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで、ユーザーインタラクションの画面録画にデータポイントを重ね、明確で権威ある声を使用します。HeyGenの字幕/キャプションを活用して、アクセシビリティと理解を確保してください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI変革管理ツールとデジタルトランスフォーメーションの取り組みをどのようにサポートしますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、組織変革管理のための魅力的なビデオコンテンツを迅速に生成します。これにより、デジタルトランスフォーメーションのコミュニケーションが効率化され、一貫したメッセージングと従業員のエンゲージメントが向上します。
ビジネス変革管理中の効果的なトレーニングとオンボーディングコンテンツを作成するために、HeyGenはどのような機能を提供しますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとシーン、プロフェッショナルなボイスオーバー生成、ブランディングコントロールを含む強力な機能を提供し、インパクトのあるトレーニングビデオを作成します。これらのツールは、デジタルアダプションプラットフォームの実装に不可欠なアプリ内ガイダンスと指導資料の迅速な展開を支援します。
HeyGenは既存のシステムと統合して、変革管理のワークフロー自動化を効率化できますか？
HeyGenは、さまざまなプラットフォームやコミュニケーションチャネル向けに高品質なビデオコンテンツを簡単にエクスポートできるように設計されています。その柔軟な出力は、学習管理システムや他のプラットフォームへのシームレスな埋め込みをサポートし、変革管理戦略内でのワークフロー自動化を強化します。
HeyGenは重要な組織変革管理コミュニケーションのためにプロフェッショナルな品質のビデオをどのように確保しますか？
HeyGenはスクリプトからのテキスト-to-ビデオとリアルなAIアバターを活用して、洗練されたビデオコンテンツを制作し、自動字幕/キャプションとアスペクト比のリサイズを完備しています。これにより、データ駆動の洞察と重要なメッセージがすべての関連プラットフォームで明確かつ効果的に伝えられ、組織変革管理が成功します。