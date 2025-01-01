ビジネスケース動画メーカー: 効果的な動画を作成

説得力のあるビジネスケース動画を作成して勝利を収めましょう。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能がワークフローを効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

ソーシャルメディア上の潜在顧客を対象にした30秒のダイナミックなマーケティング動画を開発し、新しい製品機能を強力な行動喚起と共に紹介します。鮮やかなビジュアル、アップビートな背景音楽、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用した説得力のあるナラティブを使用して、コンバージョンを促進します。
従業員やステークホルダー向けに、最近の成果と今後の目標を詳述した45秒の情報提供動画を制作します。動画は親しみやすい企業の美学を持ち、ブランド要素を取り入れ、HeyGenの音声生成機能を通じて生成されたフレンドリーで権威あるナレーションを特徴とし、協力の感覚を育みます。
新入社員向けに、ステップバイステップのビジネスプロセスを明確かつ使いやすさを重視して説明する50秒の社員トレーニング動画を設計します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してコンテンツを効果的に構成し、簡単に理解できるようにするために、クリーンで指導的なビジュアルスタイルと落ち着いたナレーションを採用します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ビジネスケース動画メーカーの使い方

直感的なAIプラットフォームを使用して、視聴者を引き付け、成果を促進する説得力のあるビジネスケース動画を迅速に制作します。

Step 1
テンプレートを選択
プロフェッショナルにデザインされたさまざまなテンプレートやシーンから選択して、ビジネスケース動画の作成を開始するか、完全にカスタマイズ可能な白紙のキャンバスから始めます。
Step 2
コンテンツを作成
スクリプトを瞬時にダイナミックな動画シーンに変換します。AIがテキスト・トゥ・ビデオ入力からビジュアルを生成し、ペースを調整します。
Step 3
ビジュアルとブランディングを適用
包括的なブランディングコントロールを使用して、ブランドのロゴ、色、フォントで動画をパーソナライズし、一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
Step 4
エクスポートと共有
さまざまなアスペクト比とフォーマットで高品質なビジネス動画をダウンロードし、プレゼンテーション、ウェブサイト、動画マーケティングチャネルでシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例の紹介

AI動画を使用して影響力のある顧客成功事例を開発し、信頼を築き、ビジネスソリューションの価値を示します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビジネス動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIを活用したツールを使用して、テキストスクリプトから数分でプロフェッショナルな動画を生成することで、ビジネス動画の作成を簡素化します。直感的なインターフェースと多様なテンプレートにより、広範な編集経験がなくても高品質な動画コンテンツを簡単に制作でき、貴重な時間を節約します。

HeyGenでビジネス動画をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはビジネス動画のための広範なカスタマイズオプションを提供します。独自のメディアを統合したり、豊富なストックメディアライブラリから選択したり、ロゴや色などのブランドコントロールを適用できます。HeyGenのAIアバターと完全に編集可能なテンプレートにより、動画があなたのクリエイティブビジョンに完全に一致します。

HeyGenからどのような動画品質を期待できますか？

HeyGenは、視聴者を引き付け、感銘を与える高品質な動画コンテンツの作成を可能にします。AIアバター、リアルな音声、そして自動字幕により、動画は洗練されたプロフェッショナルな外観を持ち、さまざまなプラットフォームでのすべての動画マーケティングニーズに適しています。

HeyGenのAIアバターはどのようにして動画ストーリーテリングを強化しますか？

HeyGenのAIアバターは、コンテンツに魅力的でリアルなプレゼンターを提供することで、動画ストーリーテリングを大幅に強化します。高度なテキスト・トゥ・スピーチとカスタム音声を組み合わせることで、これらのアバターは明確で説得力のあるメッセージを届けることができ、説明動画やソーシャルメディアなどに最適です。