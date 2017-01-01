AIを活用した説明動画生成ツールを使って、技術的な意思決定者やITマネージャー向けに複雑な社内ビジネスケースを簡素化する方法を示す1.5分の動画を作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、データ駆動型のグラフィックスを使用し、権威あるAIの声で補完します。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を活用して、複雑な技術的詳細を明確かつ簡潔に伝えます。

ビデオを生成