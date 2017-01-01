ビジネスケース説明動画生成ツール：インパクトのある動画を作成

測定可能な成果をもたらす強力なビジネスケース説明動画を生成します。テキストから動画への能力でスクリプトを魅力的なビジュアルに変換します。

AIを活用した説明動画生成ツールを使って、技術的な意思決定者やITマネージャー向けに複雑な社内ビジネスケースを簡素化する方法を示す1.5分の動画を作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、データ駆動型のグラフィックスを使用し、権威あるAIの声で補完します。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を活用して、複雑な技術的詳細を明確かつ簡潔に伝えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
AIケーススタディ生成ツールによって生成された顧客成功事例を紹介する1分の動画を開発し、見込み顧客や営業チームを対象とします。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的でポジティブにし、実際の影響を強調し、フレンドリーなAIアバターが物語を紹介します。HeyGenのAIアバター機能を統合して、成功事例のプレゼンテーションをパーソナライズします。
サンプルプロンプト2
新しい技術製品のためのダイナミックな45秒のビジネスピッチ動画を制作し、投資家や潜在的なパートナーをターゲットにします。動画はモダンでエネルギッシュなビジュアルスタイルを持ち、クイックカットとインパクトのあるオンスクリーンテキストを使用し、プロフェッショナルなナレーションでサポートします。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、すべての重要なポイントを明確にし、エンドツーエンドの動画生成ソリューションを強化します。
サンプルプロンプト3
新しいソフトウェアモジュールの技術的な特徴を詳述する包括的な2分の動画説明を設計し、プロダクトマネージャー、開発者、技術ユーザー向けにします。詳細で指導的なビジュアルスタイルを採用し、オンスクリーンデモンストレーションと明確で簡潔なナレーションを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、コンテンツを論理的に構成し、複雑な情報を効果的に提示し、テキストから動画への能力を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ビジネスケース説明動画生成ツールの仕組み

複雑なビジネスケースを明確でインパクトのある動画説明に変換するために設計されたAI駆動の生成ツールを使用します。

1
Step 1
スクリプトを作成
ビジネスケースの詳細を入力して動画スクリプトを生成するか、既存のコンテンツを貼り付けます。私たちのAI駆動プラットフォームは、スクリプトからのテキスト動画機能を使用して、あなたの物語を生き生きとさせます。
2
Step 2
プレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択し、あなたのブランドを代表し、プロフェッショナルで魅力的な存在感でメッセージを伝えます。
3
Step 3
ブランド要素を適用
包括的なブランディングコントロールを使用して説明動画をパーソナライズします。ロゴ、企業カラー、カスタムフォントを統合し、一貫したビジュアルアイデンティティを確立します。
4
Step 4
生成とエクスポート
エンドツーエンドの動画生成でビジネスケース説明を完成させます。プラットフォームは自動字幕を含むすべての側面を処理し、洗練された共有可能なアセットを提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIを活用した社内ビジネスコミュニケーションとトレーニングの強化

.

AI駆動の動画を使用して、社内ビジネス説明やトレーニングモジュールの理解とエンゲージメントを向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにAIを活用してビジネス説明動画を生成しますか？

HeyGenは高度なAIを利用してスクリプトをプロフェッショナルな「動画説明」に変換し、リアルな「AIアバター」と「AIナレーション」を生成します。この「テキストから動画への能力」により、インパクトのあるビジネスコミュニケーションのための「エンドツーエンドの動画生成」が可能になります。

HeyGenはAIアバターと動画コンテンツをブランドのアイデンティティに合わせてカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは強力な「ブランディングコントロール」を提供し、特定のロゴ、色、フォントで「AIアバター」と動画要素を完全にカスタマイズできます。私たちの「多用途なテンプレート」は適応性があり、ブランドアイデンティティとのシームレスな統合を保証します。

HeyGenはAI説明動画がアクセスしやすく効果的であることを保証するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは「自動字幕/キャプション」や統合された「スクリプト生成」ツールなどの機能を備えた「AI駆動の説明動画生成ツール」で、動画が非常に効果的でアクセスしやすいことを保証します。これらの機能は視聴者のエンゲージメントを高め、メッセージの明確な伝達を促進します。

HeyGenのAI動画生成ツールはどのような種類のビジネスコンテンツに使用できますか？

HeyGenの「AI動画エージェント」は、「社内ビジネス説明」や「ビジネスピッチ＆広告」から「顧客成功事例」や「ビジネスケース説明動画生成ツール」まで、幅広いコンテンツに最適です。ユーザーはあらゆるコミュニケーションニーズに対してプロフェッショナルな「動画説明」を迅速に作成することができます。