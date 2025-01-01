ビジネス能力ビデオジェネレーター: AI駆動 & ブランドに合った
直感的なブランディングコントロールを使用して、すべてのマーケティングおよびトレーニングニーズに合わせたブランドに合った高品質のビデオを生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
潜在顧客を対象にした45秒のプロフェッショナルな説明ビデオを開発し、新しいサービスを詳しく説明します。このビデオは、洗練された企業スタイルのビジュアルと、AIアバターによって生成された自信に満ちた明瞭な声を特徴とし、AIビデオジェネレーターの効率性を強調します。
一般の人々を対象にした15秒の活気あるソーシャルメディア広告をデザインし、速いペースのカットとトレンドのロイヤリティフリーのバックグラウンドミュージックで注目を集めます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、このインパクトのあるビデオ制作のために魅力的なビジュアルを迅速に組み立てます。
多様なグローバルオーディエンスを対象にした60秒の情報ビデオを制作し、包括的で明確なビジュアルスタイルで製品の発売に焦点を当てます。HeyGenによって生成された正確な字幕/キャプションを組み込むことで、アクセシビリティとグローバルリーチを確保し、このビデオマーケティング作品を国際的なアウトリーチに効果的にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてマーケティングチームが高品質でブランドに合ったビデオを効率的に制作できるようにするのですか？
HeyGenは、シンプルなスクリプトからプロフェッショナルでブランドに合ったビデオを生成するための高度なAIクリエイティブエンジンを提供することで、マーケティングチームを支援します。これにより、ビデオマーケティングプロセスが大幅に効率化され、すべてのキャンペーンで一貫したメッセージを伝えることができます。
HeyGenはプロフェッショナルでカスタマイズされたビデオ制作を確保するためにどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？
HeyGenは、カスタムロゴや色を含む強力なブランディングコントロールと、豊富なテンプレートとシーンのライブラリを提供し、すべてのビデオがブランドのアイデンティティに合致するようにします。これにより、特定のニーズに合わせた非常にプロフェッショナルなビデオを作成することが可能です。
HeyGenはAIアバターとブランド化されたテンプレートを使用してテキストスクリプトを魅力的なビデオに変換することを支援しますか？
はい、HeyGenは、リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なボイスオーバーを特徴とするダイナミックなビデオにテキストスクリプトを変換することに優れています。ユーザーはブランド化されたテンプレートを活用して、すべてのビデオコンテンツで一貫した外観と感触を維持できます。
HeyGenはどのようにして企業のビデオマーケティングプロセスを効率化しますか？
HeyGenは、複雑な機材や広範な編集スキルを必要とせずにプロフェッショナルなビデオを迅速に制作できるようにすることで、ビデオマーケティングを効率化します。そのAI駆動の機能により、コンテンツ制作が加速し、ビデオマーケティングが企業にとってよりアクセスしやすく、影響力のあるものになります。