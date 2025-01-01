ビジネス発表ビデオメーカーで魅力的なビデオを作成
カスタマイズ可能なテンプレートと強力なスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能で、プロフェッショナルな発表ビデオを簡単に作成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
重要な会社のマイルストーンを祝うための心温まる45秒の発表ビデオを作成し、社内のチームメンバーや既存の従業員を対象とします。ビジュアルとオーディオのスタイルは温かく、プロフェッショナルで祝祭的なものにし、インスピレーションを与えるバックグラウンドミュージックとHeyGenを通じて生成されたリアルなAIアバターを使用して、メッセージを真実味を持って伝えます。
小規模ビジネスオーナーや潜在的なクライアントを対象にした新しいサービス提供を詳述する60秒の説明ビデオを制作してください。ステップバイステップのビジュアルと落ち着いたボイスオーバーを用いた明確で親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用して、サービスの利点を効果的に語ります。
ブランド認知度を高めることを目的とした15秒のソーシャルメディアキャンペーンビデオを作成し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームで一般の人々を対象とします。ビジュアルスタイルはキャッチーでダイナミックにし、太字のテキストと鮮やかなビジュアルを使用し、トレンドのオーディオとHeyGenの字幕/キャプションを組み合わせて、音声なしでもアクセスしやすく、最大限のエンゲージメントを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブな発表ビデオを強化できますか？
HeyGenは、さまざまなビデオテンプレート、AIアバター、ストック映像を含む豊富なメディアライブラリのサポートを通じて、魅力的な発表ビデオを制作する力を与えます。私たちのプラットフォームは、製品発表や一般的なビジネス発表のために、あなたのクリエイティブなビジョンを実現するための強力なツールを提供します。
HeyGenのエディターでビデオを簡単にカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターを備えており、ブランドコントロール、字幕、音楽を使ってビデオを簡単にカスタマイズできます。リアルなボイスオーバーを生成し、メッセージを完璧にするためのコール・トゥ・アクション要素を追加することもできます。
HeyGenはビデオ作成のためにどのようなAIツールを提供していますか？
HeyGenは、テキスト・トゥ・ビデオ変換やリアルなAIアバターなどの高度なAIツールを活用して、ビデオ作成プロセスを効率化します。広範なビデオ編集の経験がなくても、ソーシャルメディアプラットフォームや説明ビデオのための魅力的なコンテンツを簡単に生成できます。
HeyGenで作成したビデオをどのように共有またはダウンロードできますか？
ビデオが完成したら、HeyGenはさまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でビデオコンテンツを簡単にダウンロードできるようにします。その後、すべてのソーシャルメディアプラットフォームで洗練された発表ビデオをシームレスに共有し、効果的にオーディエンスに届けることができます。