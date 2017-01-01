ビジネス発表ビデオジェネレーター：簡単で効果的

テキストからビデオへの変換機能で、魅力的なビデオ発表を瞬時に変換します。

革新的な新製品の発売をターゲットにした、技術に精通した潜在顧客を対象としたダイナミックな30秒のマーケティングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されて未来的で、流れるようなアニメーションとエネルギッシュなサウンドトラックを特徴とし、HeyGenのテキストからビデオへの変換機能を活用して、マーケティングコピーを迅速に魅力的なビジュアルに変換し、理想的なビジネス発表ビデオジェネレーターにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
会社のリブランディングイニシアチブを祝う洗練された45秒の発表ビデオをデザインし、従業員、パートナー、既存のクライアントに情報を提供し、インスピレーションを与えることを目的としています。このビデオは、エレガントなビジュアルと温かく明瞭なナレーションを通じて、プロフェッショナルで祝賀的なトーンを投影し、HeyGenの強力なナレーション生成を利用して、すべてのコミュニケーションで明確で一貫したメッセージを確保し、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートでより強力なブランドイメージを構築します。
サンプルプロンプト2
業界の専門家を招待するための魅力的な20秒のプロモーションビデオを制作し、エネルギッシュなビジュアル、大胆なテキストオーバーレイ、明確な行動喚起で彼らの注意を引きます。HeyGenのAIアバターを活用して、AIアバターをプレゼンターとして使用し、重要な情報を魅力的に伝え、この発表ビデオをダイナミックなアニメーションと強力な存在感で際立たせます。
サンプルプロンプト3
ソフトウェアの重要な新機能アップデートを詳細に説明する60秒の情報ビデオを開発し、現在のユーザーとサポートチームに利点を明確に伝えます。画面キャプチャとグラフィックオーバーレイに焦点を当てたクリーンで指導的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの字幕/キャプションを活用してアクセシビリティと理解を確保し、ユーザーが直感的なビデオテンプレートを通じてアップデートの理解を簡単にカスタマイズできるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ビジネス発表ビデオジェネレーターの使い方

直感的なツールとAI機能を使って、アイデアをプロフェッショナルなコンテンツに変換し、効果的なビジネス発表ビデオをオンラインで簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
ビジネスメッセージに合ったプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンから選択して、発表ビデオプロジェクトを開始します。これがコンテンツの基盤を築きます。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して選択したテンプレートをパーソナライズします。ブランドコントロール、ロゴ、テキスト、メディアを簡単に追加して、ビデオを会社のアイデンティティに合わせます。
3
Step 3
AI機能で強化
強力なAI機能を活用して発表ビデオを向上させます。高度なナレーション生成を使用してスクリプトからリアルなナレーションを生成し、メッセージを明確で魅力的にします。
4
Step 4
エクスポートと共有
発表ビデオが完璧になったら、作成物をプレビューし、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートします。プロフェッショナルな発表ビデオをすべての希望するプラットフォームで配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功発表を紹介

顧客の成功事例を共有するための魅力的なAIビデオを作成し、信頼を築き、ポジティブなビジネス成果を効果的に紹介します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビジネス発表ビデオの作成を簡素化できますか？

HeyGenは直感的な発表ビデオジェネレーターで、作成プロセスを簡素化します。使いやすいインターフェースとプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを使用して、あらゆるビジネスアップデートのための高品質なマーケティングビデオを迅速に制作できます。

HeyGenは発表ビデオをカスタマイズするためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターやテキストからビデオへの変換などの高度なAI機能を活用して、発表ビデオをカスタマイズするのを助けます。ブランドオプション、ストック映像、さまざまなビデオテンプレートを使用して、クリエイティブなコントロールをさらに強化できます。

HeyGenは発表ビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランドコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、特定のビジュアル要素を発表ビデオに組み込むことができます。これにより、すべてのビデオが一貫して会社のプロフェッショナルなイメージを反映します。

HeyGenはさまざまなビデオテンプレートとエクスポートオプションをサポートしていますか？

はい、HeyGenは幅広いビデオテンプレートを提供し、特定の発表ニーズに合わせて柔軟にカスタマイズできます。さまざまなアスペクト比でビデオを簡単にエクスポートでき、さまざまなオンラインプラットフォームでの共有に対応しています。