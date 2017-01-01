ビジネス発表ビデオジェネレーター：簡単で効果的
テキストからビデオへの変換機能で、魅力的なビデオ発表を瞬時に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
会社のリブランディングイニシアチブを祝う洗練された45秒の発表ビデオをデザインし、従業員、パートナー、既存のクライアントに情報を提供し、インスピレーションを与えることを目的としています。このビデオは、エレガントなビジュアルと温かく明瞭なナレーションを通じて、プロフェッショナルで祝賀的なトーンを投影し、HeyGenの強力なナレーション生成を利用して、すべてのコミュニケーションで明確で一貫したメッセージを確保し、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートでより強力なブランドイメージを構築します。
業界の専門家を招待するための魅力的な20秒のプロモーションビデオを制作し、エネルギッシュなビジュアル、大胆なテキストオーバーレイ、明確な行動喚起で彼らの注意を引きます。HeyGenのAIアバターを活用して、AIアバターをプレゼンターとして使用し、重要な情報を魅力的に伝え、この発表ビデオをダイナミックなアニメーションと強力な存在感で際立たせます。
ソフトウェアの重要な新機能アップデートを詳細に説明する60秒の情報ビデオを開発し、現在のユーザーとサポートチームに利点を明確に伝えます。画面キャプチャとグラフィックオーバーレイに焦点を当てたクリーンで指導的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの字幕/キャプションを活用してアクセシビリティと理解を確保し、ユーザーが直感的なビデオテンプレートを通じてアップデートの理解を簡単にカスタマイズできるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビジネス発表ビデオの作成を簡素化できますか？
HeyGenは直感的な発表ビデオジェネレーターで、作成プロセスを簡素化します。使いやすいインターフェースとプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを使用して、あらゆるビジネスアップデートのための高品質なマーケティングビデオを迅速に制作できます。
HeyGenは発表ビデオをカスタマイズするためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやテキストからビデオへの変換などの高度なAI機能を活用して、発表ビデオをカスタマイズするのを助けます。ブランドオプション、ストック映像、さまざまなビデオテンプレートを使用して、クリエイティブなコントロールをさらに強化できます。
HeyGenは発表ビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランドコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、特定のビジュアル要素を発表ビデオに組み込むことができます。これにより、すべてのビデオが一貫して会社のプロフェッショナルなイメージを反映します。
HeyGenはさまざまなビデオテンプレートとエクスポートオプションをサポートしていますか？
はい、HeyGenは幅広いビデオテンプレートを提供し、特定の発表ニーズに合わせて柔軟にカスタマイズできます。さまざまなアスペクト比でビデオを簡単にエクスポートでき、さまざまなオンラインプラットフォームでの共有に対応しています。