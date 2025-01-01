ビジネス広告ビデオメーカー：簡単に魅力的な広告を作成
高度なテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトを洗練されたビデオ広告に簡単に変換し、時間とリソースを節約します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアマーケターやデジタルエージェンシー向けに、観客を魅了することを目的としたダイナミックな45秒のソーシャルメディア広告をデザインしてください。モダンでテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、トレンディな音楽とインパクトのある効果音を使用します。HeyGenの「AIアバター」を活用して、主要なセールスポイントを提示し、エンゲージメントを促進し、広告が新鮮で共有しやすいものになるようにします。
eコマースビジネスや商品プロモーター向けに、説得力のあるビデオ広告を簡単に作成できることを強調した、簡潔な60秒のマーケティングビデオを想像してください。美学はクリーンで商品に焦点を当て、親しみやすく明確でプロフェッショナルなナレーションを添えます。HeyGenの強力な「ボイスオーバー生成」機能を示し、ライブタレントを必要とせずに商品メリットを明確に伝えます。
コンテンツクリエイターやマーケティングチーム向けに、多用途な広告ソリューションを求めるためのインパクトのある20秒のビデオ広告を作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで直接的であり、力強くモチベーショナルな背景音楽を使用します。HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を紹介し、内部リソースに関係なく高品質なビデオ広告を可能にする多様なビジュアルコンテンツを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは効果的なビデオ広告の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenのAI駆動ツールと直感的なドラッグ＆ドロップエディターは、魅力的なマーケティングビデオの作成プロセス全体を簡素化します。幅広いプロフェッショナルなテンプレートから選択し、どのキャンペーンにも迅速に魅力的なオンラインビデオ広告を制作できます。
HeyGenはビジネス広告ビデオにAIアバターを提供していますか？
はい、HeyGenは多様なリアルなAIアバターとAI俳優を提供しており、ビジネス広告ビデオでスクリプトを生き生きとさせます。テキストプロンプトを使用して彼らのパフォーマンスを指示し、ユニークな広告作成体験のためにダイナミックなアニメーションを作成できます。
HeyGenは効率的なオンラインビデオ広告メーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、テキストを迅速にビデオに変換し、高品質なボイスオーバー生成を組み込み、豊富なストックメディアライブラリを提供することで効率を向上させます。これにより、ワンクリック編集機能を通じて、最小限の労力でプロフェッショナルなソーシャルメディア広告やマーケティングビデオを迅速に制作できます。
HeyGenのビデオ広告でブランディングをカスタマイズし、コールトゥアクションを追加できますか？
もちろんです。HeyGenは完全なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをすべてのビデオ広告に簡単に組み込むことができます。明確なコールトゥアクションを簡単に統合し、観客を導くことで、マーケティングビデオが効果的に目標を達成する強力な広告作成を実現します。