バスプロモビデオメーカー: 魅力的なビデオを迅速に作成

リアルなAIアバターを使用して、注目を集め、マーケティングキャンペーンの成果を促進する非常に魅力的なバスプロモビデオを作成します。

小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーを対象に、HeyGenがどのようにプロフェッショナルなバスプロモーションビデオの作成を簡単にするかを示す90秒のプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、3Dアニメーション要素を活用し、明確で魅力的なAIボイスオーバーを伴います。ライブ俳優を必要とせずに、複雑なアイデアを視覚的に理解しやすいコンテンツに変える「AIアバター」の統合の容易さを強調してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
クリエイティブエージェンシーや独立したビデオクリエイター向けに、HeyGenで利用可能なカスタマイズ可能な「バスビデオテンプレート」の幅広さを紹介する45秒のダイナミックなビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは活気に満ちたエネルギッシュなもので、急速なカットと現代的な音楽トラックを使用します。このビデオは、ユーザーが「テンプレートとシーン」を活用してプロジェクトを迅速に開始し、独自のクライアントニーズやブランドガイドラインに合わせてデザインを適応させる方法を強調するべきです。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターや企業トレーナーを対象に、HeyGenの「テキストからビデオ」機能の力を説明する60秒の包括的な説明ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的なもので、AI生成の「ボイスオーバー生成」と同期したオンスクリーンテキストを使用し、複雑なプロセスを簡単にフォローできるようにします。ユーザーが書かれたスクリプトをプロフェッショナルなナレーションを含む完全なビデオに変換し、制作時間を大幅に節約する方法を示すことに焦点を当ててください。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマーケターやブランドマネージャーを対象に、HeyGenが「プロモビデオメーカー」プロジェクトをさまざまなプラットフォーム向けに再利用する能力を強調する30秒の簡潔なプロモを作成してください。ビジュアルの実行は高速で現代的であり、異なるアスペクト比とブランド要素を一貫してプラットフォーム全体で示し、トレンディで魅力的なバックグラウンドトラックに設定します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、Instagram、TikTok、YouTube向けに単一のビデオを簡単に調整し、最大のリーチとブランドの一貫性を確保する方法を示してください。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

バスプロモビデオメーカーの使い方

カスタマイズ可能なテンプレートとAI駆動のツールを使用して、バスサービスのための魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成し、メッセージを効果的にオーディエンスに届けます。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
プロフェッショナルにデザインされたバスビデオテンプレートから選択して、プロジェクトを開始します。これらのカスタマイズ可能な出発点は、あなたのバスプロモビデオの完璧な基盤を提供し、クリエイティブなビジョンを迅速に始めることができます。
2
Step 2
魅力的なコンテンツを作成
リアルなAIアバターを使用してスクリプトを生き生きとさせ、自然なボイスオーバーでメッセージを伝え、バスプロモを視覚的に魅力的にします。
3
Step 3
ブランドをカスタマイズ
正確なブランドコントロールで独自のスタイルを適用します。ロゴを簡単に追加し、特定のブランドカラーを定義して、バスプロモビデオが会社のアイデンティティを完璧に反映するようにします。また、適切なバックグラウンドミュージックで強化することもできます。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオのリサイズ機能を利用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、アスペクト比を瞬時に調整して完璧に表示します。最後に、高品質のバスプロモビデオをエクスポートして、マーケティングチャネル全体で簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

乗客の声を強調

.

満足した乗客からの説得力のあるビデオ証言を開発し、信頼を築き、新しい乗客があなたのバスサービスを選ぶように促します。

background image

よくある質問

HeyGenはプロモビデオメーカーの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターを使用して、驚くべきプロモビデオを簡単に作成できるようにします。私たちのプラットフォームはカスタマイズ可能なテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを提供し、マーケティングキャンペーン用のプロフェッショナルな品質のコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenは私のビデオにAIアバターを生成できますか？

はい、HeyGenは最先端のAIアバターを備えており、あなたのビデオに命を吹き込みます。多様なリアルなAIアバターから選択してメッセージを伝えることができ、実際のタレントや複雑な撮影を必要とせずに驚くべきビデオを作成できます。

HeyGenにはどのようなブランドコントロールがありますか？

HeyGenは、ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにするための強力なブランドコントロールを提供します。ロゴを簡単に組み込み、ブランドカラーを調整し、AIビデオジェネレーター内で直接すべてのマーケティングキャンペーンに一貫した外観を維持できます。

HeyGenはテキストからビデオやボイスオーバー生成にどのように役立ちますか？

HeyGenは、強力なテキストからビデオへの機能を通じて、スクリプトを魅力的なビデオに変換することに優れています。さまざまな言語やアクセントで自然な音声のボイスオーバーを生成し、ビデオエディタのワークフローにシームレスに統合して、効率的にダイナミックなコンテンツを制作できます。