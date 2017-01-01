バスプロモビデオメーカー: 魅力的なビデオを迅速に作成
リアルなAIアバターを使用して、注目を集め、マーケティングキャンペーンの成果を促進する非常に魅力的なバスプロモビデオを作成します。
クリエイティブエージェンシーや独立したビデオクリエイター向けに、HeyGenで利用可能なカスタマイズ可能な「バスビデオテンプレート」の幅広さを紹介する45秒のダイナミックなビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは活気に満ちたエネルギッシュなもので、急速なカットと現代的な音楽トラックを使用します。このビデオは、ユーザーが「テンプレートとシーン」を活用してプロジェクトを迅速に開始し、独自のクライアントニーズやブランドガイドラインに合わせてデザインを適応させる方法を強調するべきです。
コンテンツクリエイターや企業トレーナーを対象に、HeyGenの「テキストからビデオ」機能の力を説明する60秒の包括的な説明ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的なもので、AI生成の「ボイスオーバー生成」と同期したオンスクリーンテキストを使用し、複雑なプロセスを簡単にフォローできるようにします。ユーザーが書かれたスクリプトをプロフェッショナルなナレーションを含む完全なビデオに変換し、制作時間を大幅に節約する方法を示すことに焦点を当ててください。
ソーシャルメディアマーケターやブランドマネージャーを対象に、HeyGenが「プロモビデオメーカー」プロジェクトをさまざまなプラットフォーム向けに再利用する能力を強調する30秒の簡潔なプロモを作成してください。ビジュアルの実行は高速で現代的であり、異なるアスペクト比とブランド要素を一貫してプラットフォーム全体で示し、トレンディで魅力的なバックグラウンドトラックに設定します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、Instagram、TikTok、YouTube向けに単一のビデオを簡単に調整し、最大のリーチとブランドの一貫性を確保する方法を示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはプロモビデオメーカーの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターを使用して、驚くべきプロモビデオを簡単に作成できるようにします。私たちのプラットフォームはカスタマイズ可能なテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを提供し、マーケティングキャンペーン用のプロフェッショナルな品質のコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenは私のビデオにAIアバターを生成できますか？
はい、HeyGenは最先端のAIアバターを備えており、あなたのビデオに命を吹き込みます。多様なリアルなAIアバターから選択してメッセージを伝えることができ、実際のタレントや複雑な撮影を必要とせずに驚くべきビデオを作成できます。
HeyGenにはどのようなブランドコントロールがありますか？
HeyGenは、ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにするための強力なブランドコントロールを提供します。ロゴを簡単に組み込み、ブランドカラーを調整し、AIビデオジェネレーター内で直接すべてのマーケティングキャンペーンに一貫した外観を維持できます。
HeyGenはテキストからビデオやボイスオーバー生成にどのように役立ちますか？
HeyGenは、強力なテキストからビデオへの機能を通じて、スクリプトを魅力的なビデオに変換することに優れています。さまざまな言語やアクセントで自然な音声のボイスオーバーを生成し、ビデオエディタのワークフローにシームレスに統合して、効率的にダイナミックなコンテンツを制作できます。