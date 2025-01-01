バンドルディールビデオメーカーで創造性を解き放つ

強力なAIアバターを使用して、プロフェッショナルなマーケティング動画やソーシャルコンテンツを簡単に作成できるクリエイティブエンジンで動画制作を強化します。

小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイターを対象にした30秒のダイナミックな説明動画を作成し、「バンドルディールビデオメーカー」がどのようにして彼らが素晴らしいマーケティング動画を簡単に制作できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは、明るくモダンなグラフィックと素早いトランジションを伴うテンポの速いもので、エネルギッシュでプロフェッショナルなナレーションが付随します。事前にデザインされた「テンプレートとシーン」を使って、広範な編集ツールを必要とせずにクリエイティブエンジンを始動できるシンプルさを強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
忙しいマーケターやソーシャルメディアマネージャーを対象にした45秒の洗練されたマーケティング動画をデザインし、「AIビデオメーカー」がどのようにしてパーソナライズされたコンテンツを大規模に生成できるかを示します。動画はクリーンでプロフェッショナルな美学を採用し、スムーズなアニメーションと控えめなサウンドデザインを特徴とし、カスタム「AIアバター」のシームレスな統合に焦点を当てます。このツールがどのようにしてコンセプトから完成までのビデオ制作を簡素化するクリエイティブエンジンとして機能するかを強調します。
サンプルプロンプト2
教育者やeラーニングの専門家向けに、教育コンテンツ作成に焦点を当てた新しい「バンドルディール」の包括的な価値を説明する60秒の説明動画を制作します。ビジュアルスタイルはクリーンで、アニメーションインフォグラフィックと画面上のテキストが重要なポイントを強調し、親しみやすく明確なナレーションが補完します。統合された「ボイスオーバー生成」機能が多様なナレーションオプションを提供し、複雑なトピックをさまざまな学習スタイルに合わせてアクセスしやすく魅力的にする方法を紹介します。
サンプルプロンプト3
インフルエンサーや小規模ビジネスがプラットフォーム全体でのリーチを最大化するために、30秒のエネルギッシュなソーシャルメディアコンテンツを作成し、「ビデオメーカー」ソリューションの多様性を強調します。動画は急速なカット、太字のテキストオーバーレイ、トレンドの音楽を特徴とし、コンテンツをどれほど簡単に適応できるかを示します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を示し、1つの動画がInstagramストーリー、TikTok、YouTubeショートに即座に最適化され、ソーシャルメディアコンテンツの出力を向上させる方法を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

バンドルディールビデオメーカーの使い方

バンドルディールビデオメーカーでクリエイティブなビジョンの可能性を最大限に引き出し、アイデアをプロフェッショナルなマーケティング動画や魅力的なソーシャルメディアコンテンツに迅速かつ効率的に変換します。

1
Step 1
プロジェクトの基盤を選択
豊富なプロフェッショナルテンプレートとシーンから選択し、瞬時に動画の舞台を設定してすぐに始めましょう。
2
Step 2
ダイナミックな要素を生成
AIビデオメーカーの力を活用して、ブランドとメッセージにぴったり合ったカスタムAIアバターを生成します。
3
Step 3
作品を洗練
直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、シーンを簡単に配置し、エフェクトを追加し、動画が完璧になるまで細部を微調整します。
4
Step 4
傑作をエクスポート
バンドルディールビデオメーカーを使用して、複数のアスペクト比で洗練された動画をエクスポートし、どのプラットフォームや画面にも最適化されるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の成功事例を紹介

.

本物の顧客の声や成功事例をフィーチャーすることで、バンドルオファリングに対する信頼と信頼性を構築します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオ制作を簡素化しますか？

HeyGenはAIビデオメーカーとして、質の高いマーケティング動画やソーシャルメディアコンテンツを簡単に生成できるクリエイティブエンジンとして機能します。当プラットフォームはAIアバターと直感的なテキストからビデオへのスクリプト機能を統合し、クリエイティブプロセスを効率化します。

HeyGenはビデオ編集のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、豊富なテンプレートとシーンを備えたドラッグ＆ドロップエディターを含む包括的なクリエイティブツールを提供しています。さまざまなエフェクトや高度な編集ツールを使用して、クリエイティブなビジョンを実現するために動画を簡単にカスタマイズできます。

HeyGenはボイスオーバーの生成や動画のアクセシビリティ向上に役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは自然なナレーションでスクリプトを生き生きとさせる高度なボイスオーバー生成を提供します。さらに、自動字幕/キャプションにより、説明動画やマーケティング動画を含むコンテンツがより広い視聴者にとって魅力的でアクセスしやすくなります。

HeyGenを使用してコンテンツクリエイターが活用できる独自のクリエイティブ機能は何ですか？

HeyGenは、AIアバターやスクリプトからのテキストからビデオへの機能など、コンテンツクリエイターにユニークな機能を提供します。これにより、書かれたコンテンツをダイナミックなビデオナラティブに変換し、魅力的で多様なソーシャルメディアコンテンツを効率的に制作できます。