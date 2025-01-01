手作業の簿記に圧倒されている小規模ビジネスのオーナー向けに、1分間の説明動画を作成します。ビジュアルスタイルは清潔でプロフェッショナルなもので、落ち着いたブルーとグリーンを使用し、安心感のあるナレーションを添えます。HeyGenのAIアバターが自動化された財務追跡プロセスを効率的に提示し、複雑なデータを理解しやすい洞察に変える方法を示します。

ビデオを生成