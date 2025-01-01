予算トレーニング動画メーカー：金融の明確さを創造

プロフェッショナルな金融トレーニング動画を迅速かつ簡単に制作し、スクリプトから魅力的なビジュアルに変換するテキストから動画への機能を活用します。

147/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存ユーザー向けに、新しい自動化された財務追跡機能に関する45秒のトレーニング動画を開発してください。この動画はダイナミックで、画面録画オーバーレイ、視聴者を案内するエネルギッシュなAIアバターを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して技術トレーニングコンテンツを迅速に制作します。
サンプルプロンプト2
L&Dチームを対象にした1.5分の教育動画を制作し、既存のコンプライアンス研修資料を魅力的な形式に変換します。ビジュアルスタイルは洗練され情報豊かで、一貫したブランドを維持し、HeyGenの字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートからのストックメディアを使用します。
サンプルプロンプト3
一般の視聴者向けに、迅速な予算計画のヒントを提供する30秒のソーシャルメディア動画を生成します。この動画は明るく魅力的で、消化しやすいビジュアルを備え、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化された動画制作ツールコンテンツの効果的な配信を実現します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

予算トレーニング動画メーカーの使い方

AIを活用して、スクリプトから魅力的で情報豊かな予算トレーニング動画を簡単に作成し、金融リテラシーを向上させます。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、金融リテラシーのスクリプトをプラットフォームに貼り付けます。強力なテキストから動画への機能を利用して、コンテンツを瞬時に予算トレーニング動画の基盤に変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選ぶ
プロフェッショナルなテンプレートやシーンから選択するか、カスタムメディアを追加して、予算計画コンテンツを強化します。視聴者にとって明確で魅力的な教育動画にするためにビジュアルを組み込みます。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを追加
高度なボイスオーバー生成を使用して、解説動画に自然なナレーションを生成します。これにより、金融の明確さに関するメッセージが明確で一貫した音声で伝えられ、動画制作の時間を節約できます。
4
Step 4
エクスポートして共有
予算トレーニング動画が完成したら、希望のアスペクト比と形式で簡単にエクスポートします。高品質なトレーニング動画をプラットフォーム全体で共有し、小規模ビジネスオーナーを教育したり、ソーシャルメディア動画として活用したりします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア向けの迅速な予算のヒントを生成

.

ソーシャルメディアプラットフォーム向けに、重要な予算の洞察を含む魅力的な短編動画を迅速に作成し、新しい学習者を教育し引き付けます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして予算トレーニング動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオエディターテクノロジーを使用して、スクリプトを魅力的な「予算トレーニング動画」に変換します。ユーザーはコンテンツを入力または貼り付けるだけで「スクリプトから動画へ」を簡単に生成でき、高品質な「教育動画」コンテンツの「動画制作」プロセスを大幅に効率化します。

HeyGenで財務動画のAIアバターやビジュアル要素をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは「財務動画メーカー」のニーズに合わせた幅広いカスタマイズオプションを提供します。多様な「AIアバター」から選択し、その外観を調整し、豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」とプロフェッショナルな「テンプレート」を活用して、直感的な「ドラッグ＆ドロップインターフェース」で魅力的な「解説動画」や「金融リテラシー」コンテンツを作成できます。

HeyGenは金融リテラシー動画の制作と配信を効率化するためにどのような高度な技術機能を提供していますか？

HeyGenは効率的な「動画制作ツール」のために強力な「技術」機能を提供しています。「AIボイスオーバー」を140以上の言語で活用し、「1クリック翻訳」でコンテンツを「ローカライズ」し、あなたの「金融リテラシー」動画を世界中でアクセス可能にします。さらに、「字幕/キャプション」が自動生成され、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」により、どのプラットフォームでもコンテンツを準備できます。

HeyGenのAIビデオプラットフォームは、小規模ビジネスオーナーが教育コンテンツを作成する際にどのように動画制作を強化しますか？

HeyGenの「AIビデオプラットフォーム」は「小規模ビジネスオーナー」がプロフェッショナルな「教育動画」コンテンツを効率的に制作できるようにします。複雑な「動画編集ソフトウェア」を使用せずに、直感的なツールを提供し、「AIアバター」や「スクリプトから動画へ」を含む機能により、従来の「動画制作」にかかる時間とコストを大幅に削減し、効果的な「トレーニング動画」を迅速に共有できます。