予算トレーニングビデオジェネレーター: 手頃な価格でAIトレーニングを作成

強力なAIアバターでトレーニングビデオの作成を効率化し、コストを削減します。

小規模ビジネスオーナーや人事部向けに、効率的に「予算トレーニングビデオジェネレーター」コンテンツを作成する方法を示す60秒の指導ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、明確なナレーションを使用し、HeyGenのAIアバターを使って視聴者に直接重要な情報を提示し、スクリプトからのテキストをビデオに変換してシームレスな制作を実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチームを対象にした45秒のプロモーションビデオを作成し、予算に焦点を当てた魅力的なコンテンツを迅速に作成する方法を紹介します。アップビートな音楽トラックとモダンなビジュアルを用いて、HeyGenの「テキストからビデオジェネレーター」の機能を強調し、利用可能なテンプレートとシーン、洗練されたボイスオーバー生成を活用して時間とリソースを節約します。
サンプルプロンプト2
企業トレーナーや金融教育者向けに、30秒の簡潔な説明ビデオを開発し、「予算プロセス」を「トレーニングビデオ」を通じて効果的に説明する方法を詳述します。ビデオは教育的で情報豊かなビジュアルスタイルを維持し、落ち着いた明確な声を使用し、HeyGenの自動字幕/キャプションと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して理解を深めます。
サンプルプロンプト3
プロジェクトマネージャーや部門長を対象にした90秒のケーススタディビデオをデザインし、HeyGenが「AIビデオジェネレーター」としてどのように機能し、完全にカスタマイズ可能な予算説明を生成するかを示します。このビデオは詳細でプロフェッショナルなトーンを持ち、カスタムブランド要素を組み込み、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を効果的に活用して、カスタマイズされたコンテンツ配信を行います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

予算トレーニングビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用して、チームに予算プロセスや金融概念を教育するための魅力的でコスト効果の高いトレーニングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
基盤を作成する
プロフェッショナルなトレーニングビデオの作成を効率化するために特別に設計された多様なカスタマイズ可能なテンプレートから選択して始めましょう。
2
Step 2
スクリプトを貼り付ける
強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、書かれたトレーニング資料を動的なビデオコンテンツに変換します。
3
Step 3
AIアバターを選択する
自然で明確なナレーションでトレーニングコンテンツを提示するために、多様なAIアバターの選択肢から選び、エンゲージメントを高めます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
トレーニングビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比で出力して、すべてのプラットフォームやデバイスでシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

医療トピックを簡素化し、医療教育を強化

複雑な医療情報を明確にし、アクセスしやすく、コスト効果の高いAI生成トレーニングビデオを通じて医療教育を強化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてブランドのビデオコンテンツ作成を強化できますか？

HeyGenを使用すると、ブランドテンプレートと柔軟なデザインオプションを活用して、完全にカスタマイズ可能なブランドビデオを作成できます。ロゴ、色、その他のビジュアル資産を簡単に統合し、すべてのビデオコンテンツでブランドの一貫性を維持できます。

HeyGenのAIアバターは、魅力的なビデオ作成にどのように役立ちますか？

HeyGenのAIアバターはスクリプトをプロフェッショナルで魅力的なビデオに変換し、ビデオ制作プロセス全体を大幅に効率化します。テキストからビデオジェネレーターと組み合わせることで、効率的なコンテンツ作成が可能になり、複雑なトピックを理解しやすくします。

HeyGenはテキストベースのコンテンツを動的なビデオに効率的に変換できますか？

はい、HeyGenの強力なテキストからビデオジェネレーターは、ブログや記事などの既存のテキストを動的なビジュアルコンテンツに変換できます。この機能により、ブログをビデオに簡単に変換し、広範なコンテンツマーケティングのリーチを拡大できます。

HeyGenはトレーニングビデオなど、さまざまな種類のビデオコンテンツの生成に適していますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなトレーニングビデオや魅力的な説明ビデオを含む、さまざまなビデオ作成ニーズに非常に柔軟に対応します。完全にカスタマイズ可能なテンプレートと幅広い機能を備えたHeyGenは、特定のコミュニケーション目標に合わせた高品質なビジュアルコンテンツを制作するのに役立ちます。