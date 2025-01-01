ブラウザベースのビデオツール: AI駆動 & 簡単編集
強力なスクリプトからのテキストビデオを備えたオンラインビデオエディターで、魅力的なコンテンツを簡単に作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングチームやリモートプロジェクトマネージャー向けに、プラットフォームの共同編集機能を強調した90秒のダイナミックな指導ビデオを開発してください。ダイナミックな画面録画と明確なオンスクリーンテキストを使用し、エネルギッシュでフレンドリーな声で、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、チームがどれだけ迅速に内部コミュニケーションビデオを作成できるかを示します。
教育者やコンテンツクリエーターを対象に、アクセシビリティを優先した45秒の教育ビデオを制作し、ブラウザベースのビデオツールの効率性を詳述します。ビジュアルスタイルは明るく教育的で、明確で明瞭なナレーションを補完し、HeyGenの字幕/キャプション生成がどのようにしてコンテンツをより包括的で消費しやすくするかを強調します。
小規模ビジネスオーナーやソーシャルメディアマネージャーをターゲットにした2分間のプロモーションビデオを作成し、多用途のビデオエディター内でプロフェッショナルなコンテンツを迅速に作成する方法を紹介します。ビデオには、アップビートなビジュアルトランジションとインスパイアリングなバックグラウンドミュージックを使用し、自信に満ちた親しみやすい声で、HeyGenのテンプレートとシーンがさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けのデザインプロセスをどのように簡素化するかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは強力なブラウザベースのビデオツールとして、ビデオ編集プロセス全体を簡素化します。AIビデオジェネレーターを使用することで、テキストをAIアバターと声を使った魅力的なビデオに迅速に変換し、複雑なビデオ編集を誰でも利用可能にします。
HeyGen内で複数のユーザーがビデオプロジェクトに共同で取り組むことはできますか？
はい、HeyGenはシームレスな共同編集をサポートしており、チームがリアルタイムでビデオプロジェクトに共同で取り組むことができます。オンラインビデオエディターとして、HeyGenは効率的なチームワークフローと共有進捗のための集中型ワークスペースを提供します。
HeyGenはビデオの強化にどのようなAI駆動ツールを提供していますか？
HeyGenは、ビデオを大幅に強化するための高度なAI駆動ツールを統合しています。アクセシビリティのための自動字幕生成機能や便利な背景リムーバーを含みます。また、ビデオリサイズ機能を利用して、さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを最適化してからビデオをエクスポートできます。
HeyGenはビデオ制作を加速するためのリソースを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、プロフェッショナルなデザインでビデオプロジェクトを開始するためのカスタマイズ可能なテンプレートとストックアセットの豊富なライブラリを提供しています。AI声を組み合わせることで、魅力的なソーシャルメディアビデオやその他のコンテンツを効率的に作成するのに役立ちます。