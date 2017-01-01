不動産動画を作成するブローカービデオメーカー
直感的なプラットフォームと強力なブランディングコントロールを使用して、注目を集める不動産動画を生成し、問い合わせを増やしましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
信頼を築くことに焦点を当てた45秒の説得力のある動画を不動産ブローカー向けに作成します。ビジュアルの美学は本物で温かみがあり、プロフェッショナルなオンスクリーンAIアバターが真実の推薦を行い、明確で熱意のある音声と組み合わせます。HeyGenの「AIアバター」を利用して、実際のクライアント撮影を必要とせずに、効果的な推薦を効率的に制作し、信頼性を確立し、成功を示します。
不動産プロフェッショナル向けに、ソーシャルメディアプラットフォーム用のスクロールを止めるリールを作成するための30秒の魅力的な動画をデザインします。ビジュアルスタイルはダイナミックでテンポが速く、太字のテキストオーバーレイと目を引くトランジションを特徴とし、すべてがアップビートで簡潔なバックグラウンドオーディオに設定されています。HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」機能を活用して、書かれたコンテンツを視覚的に魅力的な不動産マーケティング動画に迅速に変換し、迅速な消費と最大のエンゲージメントに最適です。
高品質な動画でブランドの存在感を高めたい不動産代理店向けに50秒の情報動画を制作します。この動画はプロフェッショナルで洗練されたビジュアルスタイルとエレガントなグラフィックスを特徴とし、一貫したブランディングを保証し、権威あるナレーションと明確な「字幕/キャプション」でアクセシビリティをサポートします。HeyGenの「ナレーション生成」とキャプションツールを活用することで、代理店は専門知識を伝え、より広いオーディエンスにリーチし、市場での権威を確立するブランド動画を簡単に作成できます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして不動産マーケティング動画を強化できますか？
HeyGenは、不動産プロフェッショナルが撮影なしで素晴らしい高品質なマーケティング動画を作成できるようにします。AIを活用したビデオ作成により、物件の写真やスクリプトを魅力的なリスティング動画やマーケティングコンテンツに変換し、カスタマイズ可能なビデオテンプレートと強力なブランディングコントロールを使用できます。
HeyGenは不動産エージェントにとって使いやすいビデオエディターである理由は何ですか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップビデオメーカーを備えており、作成プロセスを簡素化します。スクリプトからのテキスト動画を簡単に生成し、リアルなAIアバターを組み込み、自動AI字幕を追加することができ、すべてが効率と使いやすさを考慮して設計されています。
HeyGenはさまざまな種類の不動産動画を作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは多用途なブローカービデオメーカーとして、さまざまな不動産動画を制作することができます。プロフェッショナルなリスティング動画や魅力的なクライアント推薦動画から、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたコンテンツまで、HeyGenは包括的なオンラインビデオメーカーです。
HeyGenでのAIを活用したビデオ作成はどのように機能しますか？
HeyGenのAIを活用したビデオ作成は、高度なAIビデオエージェントを使用して物件の説明を生き生きとさせます。これにより、自然なナレーション生成、自動字幕/キャプションの追加、事前に構築されたテンプレートとシーンの利用が可能になり、撮影なしでプロフェッショナルな動画を生成できます。