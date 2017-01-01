小規模ビジネスオーナー向けに、放送用ビデオメーカーがどのようにコンテンツ戦略を簡素化できるかを示す1分間の情報ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、明確で権威あるナレーションを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を強調し、魅力的なコンテンツを迅速に生成する効率性を強調し、自動生成されたキャプションでアクセシビリティを向上させます。

