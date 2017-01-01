魅力的なコンテンツのための放送チュートリアルビデオジェネレーター

リアルなAIアバターを使用して、複雑なトピックを簡単に案内する魅力的な説明ビデオを瞬時に制作します。

小規模ビジネスオーナー向けに、初めてのメールキャンペーンを最適化するための45秒のチュートリアルビデオを作成してください。プレゼンターとしてプロフェッショナルなAIアバターを使用し、ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、重要なステップには画面上のテキストオーバーレイを組み込みます。音声はスクリプトからビデオに直接生成された落ち着いたフレンドリーなAIボイスを使用し、明瞭さと親しみやすさを確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

コンテンツクリエイター志望者向けに、基本的なホームスタジオのセットアップを示す60秒のダイナミックな放送チュートリアルビデオを作成してください。鮮やかなビデオテンプレートと魅力的なカットを使用し、視覚的に刺激的な体験を提供するためにイラストアニメーションと明るい色を補完します。音声はエネルギッシュなAIボイスとアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、アクセシビリティを向上させるために自動字幕/キャプションを追加します。
マーケティングチーム向けに、ソーシャルメディアでのエンゲージメントのヒントを紹介する30秒の簡潔なマイクロラーニングビデオを制作してください。このビデオは、AIアバターを使用したスピーディで洗練されたトーキングヘッドのビジュアルスタイルを採用し、直接的で自信に満ちたAIボイスオーバー生成と最小限のバックグラウンドミュージックでメッセージを効果的に伝えます。コンテンツはスクリプトからビデオに迅速に変換され、ソーシャルメディアプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートが最適化されます。
教育者向けに、新しいオンライン教育ツールのナビゲート方法を詳述する50秒の情報チュートリアルビデオをデザインしてください。ビジュアルプレゼンテーションは明確でステップバイステップであり、メディアライブラリ/ストックサポートからカスタマイズされたグラフィックとパーソナライズされたAIアバタープレゼンターを組み込みます。忍耐強く明瞭なAIボイスがボイスオーバー生成を通じて生成され、穏やかなバックグラウンドミュージックと共に、チュートリアルの各段階を通じて視聴者を案内し、優れたカスタマイズを示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

放送チュートリアルビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用して知識を魅力的なチュートリアルビデオに簡単に変換し、プロフェッショナルで影響力のある学習体験のためのコンテンツ作成を効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
チュートリアルコンテンツを入力することから始めます。AIビデオジェネレーターがテキストをビデオにシームレスに変換し、レッスンの基盤を設定します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
ブランドやトピックを代表する多様なリアルなAIアバターから選択します。プロフェッショナルな外観を持つ事前デザインのビデオテンプレートでビデオを強化します。
3
Step 3
音声とブランディングを追加
AIボイスジェネレーターを使用して明瞭で自然な音声を生成します。ブランドのロゴやカラーを組み込んでビデオをさらにカスタマイズし、一貫した外観を実現します。
4
Step 4
チュートリアルビデオをエクスポート
好みのアスペクト比を選択して魅力的なチュートリアルビデオを完成させます。高品質のビデオをエクスポートし、視聴者に放送する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な放送コンセプトを解明

複雑な放送チュートリアルトピックを、AIアバターを使用して理解しやすく魅力的なビデオレッスンに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なチュートリアルビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは強力なチュートリアルビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがスクリプトをダイナミックなコンテンツに変換できるようにします。AIアバターと多様なビデオテンプレートを活用して、プロフェッショナルでクリエイティブなハウツービデオや説明ビデオを効率的に制作できます。

HeyGenが多様なコンテンツに対して効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは先進的なAIアバターと洗練されたAIボイスジェネレーターを組み合わせてスクリプトに命を吹き込みます。この強力なプラットフォームは、マイクロラーニングビデオを含むさまざまな用途に最適な広範なカスタマイズオプションを提供します。

HeyGenでテキストを高品質なビデオに迅速に変換できますか？

もちろんです。HeyGenのテキストからビデオへのジェネレーター機能により、書かれたスクリプトを簡単に洗練されたチュートリアルビデオに変換できます。この合理化されたプロセスは、複雑なビデオ編集の必要性を最小限に抑え、ビデオ制作を加速します。

HeyGenはプロフェッショナルなビデオコンテンツのカスタマイズとブランディングをどのようにサポートしますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ビデオテンプレートにロゴやブランドカラーを直接組み込むことができます。広範な無料メディアライブラリがさらにカスタマイズをサポートし、放送チュートリアルビデオにおいてプロフェッショナルなイメージに完全に一致するコンテンツを確保します。