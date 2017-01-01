小規模ビジネスオーナー向けに、初めてのメールキャンペーンを最適化するための45秒のチュートリアルビデオを作成してください。プレゼンターとしてプロフェッショナルなAIアバターを使用し、ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、重要なステップには画面上のテキストオーバーレイを組み込みます。音声はスクリプトからビデオに直接生成された落ち着いたフレンドリーなAIボイスを使用し、明瞭さと親しみやすさを確保します。

