放送トレーニングビデオジェネレーターでマスターするトレーニング

リアルなAIアバターを使用して、インパクトのあるビデオドキュメンテーションで社員トレーニングと企業学習を効率化します。

サンプルプロンプト1
上級ユーザーや開発者向けに設計された2分間の技術的なブレークダウンビデオを想像してください。複雑な技術スクリプトを直接ビデオに変換する詳細なワークフローを説明します。このビデオは、AIビデオジェネレーターの能力に焦点を当て、アニメーション化された図や正確なテキストオーバーレイを組み込み、スクリプトからビデオへのプロセスのニュアンスを説明する明確なボイスオーバー生成をサポートします。
サンプルプロンプト2
プロダクトマネージャーとQAチーム向けの1分間の内部ドキュメントビデオを開発し、企業学習モジュール内の新機能アップデートを紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的でありながら情報豊かで、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、重要な変更点を強調する簡潔なトレーニングビデオを迅速に組み立て、使用シナリオを効果的に示すために関連するメディアライブラリ/ストックサポート要素をサポートします。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターとトレーナーを対象とした45秒のガイドを作成し、さまざまなプラットフォーム向けの技術的な放送トレーニングビデオジェネレーターコンテンツのエクスポートと共有のベストプラクティスに焦点を当てます。ビデオは実用的なステップバイステップのデモンストレーションビジュアルスタイルを持ち、明確で指導的なAIボイスを使用し、視聴者が異なるデバイスや視聴環境に最適な表示のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートの方法を理解できるようにします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

放送トレーニングビデオジェネレーターの仕組み

HeyGenのAIプラットフォームを使用して、企業学習や社員オンボーディングに最適なプロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを効率的に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
トレーニングコンテンツを作成し、HeyGenの「スクリプトからビデオへの変換」機能を使用して、初期ビデオを即座に生成します。これが「トレーニングビデオ」の核となります。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様な「AIアバター」からメッセージを伝えるためのプレゼンターを選びます。これらのバーチャルプレゼンターは「企業学習」資料にプロフェッショナルな印象を与えます。
3
Step 3
AI生成ボイスを追加
HeyGenの高度な「AIボイスジェネレーター」を使用して、コンテンツに自然なナレーションを生成します。この機能により、「社員オンボーディング」ビデオにプロフェッショナルな音声品質が保証されます。
4
Step 4
エクスポートと配信
高品質なトレーニングビデオを完成させ、「エクスポート、共有、または埋め込み」オプションを活用して、どこにいても視聴者にすぐに届けられるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのための複雑なテーマを明確化

複雑な情報を簡単に理解できる視覚的に魅力的なトレーニングビデオに変換し、理解を深めます。

background image

よくある質問

HeyGenの生成AIプラットフォームはどのようにトレーニングビデオを作成しますか？

HeyGenは高度なAI技術を活用して、スクリプトを魅力的なビデオドキュメンテーションに変換します。AIアバターとAIボイスジェネレーターの機能を統合し、プロフェッショナルなトレーニングビデオを効率的に制作することで、強力な生成AIプラットフォームとなっています。

HeyGenのどの技術的機能が効率的なビデオドキュメンテーションを可能にしますか？

HeyGenはスクリプトからビデオへの強力な機能を提供し、ユーザーが詳細なビデオドキュメンテーションを迅速に制作できるようにします。プラットフォームのAIビデオエディターは、ビジュアルの洗練、字幕の自動追加、高品質な出力を保証するためのツールを提供します。

HeyGenのビデオは既存の学習管理システムに簡単に統合できますか？

はい、HeyGenはAI生成トレーニングビデオをエクスポート、共有、または埋め込むための柔軟なオプションを提供します。これにより、さまざまなプラットフォームへのシームレスな統合が可能になり、自動字幕や多様なビジュアルのサポートなどの機能でアクセシビリティが向上します。

HeyGenは社員トレーニングビデオのカスタムブランディングをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenはユーザーがロゴや色を含むブランディングコントロールをビデオテンプレートに直接組み込むことを可能にします。これにより、すべての社員トレーニングとオンボーディングコンテンツがプロフェッショナルなAIアバターを使用して企業のアイデンティティに完全に一致することを保証します。