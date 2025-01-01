簡潔なレポートビデオメーカー: 驚くべきビデオを瞬時に作成

AIビデオジェネレーターとして、HeyGenの多用途なテンプレートとシーンを使用して、あらゆるレポートから動的な短いビデオを作成します。

小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに、四半期の業績を迅速に強調するための45秒の簡潔なレポート動画を作成することを想像してください。プロフェッショナルでクリーンなインフォグラフィックスタイルのビジュアルと、活気ある企業向けの音楽トラックを使用します。このプロジェクトは、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、重要なデータポイントを効果的に構成し、複雑な情報を洗練された形で提示するのに役立ちます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
教育者やトレーナーを対象にした60秒の動的な指導ビデオを開発し、フレンドリーなAIアバターと明確な教育的なナレーションを備えたアニメーション解説ビジュアルスタイルで複雑な科学的概念を簡素化します。この魅力的な短いビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して簡単に生成でき、多様なAIアバターを活用して説明を生き生きとさせます。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアマネージャーやインフルエンサーを対象にした30秒の活気あるソーシャルメディアティーザーを制作し、新製品を紹介します。高速なトランジション、エネルギッシュなバックグラウンドミュージック、注目を集めるための説得力のあるナレーション生成を含めます。この短いビデオには、より広いアクセス性のために魅力的な字幕/キャプションを含め、視覚的に刺激的な方法で高いインパクトのメッセージを届けます。
サンプルプロンプト3
イベントオーガナイザーや個人ブランドビルダー向けに50秒のプロモーションビデオを作成し、最近のイベントやプロフェッショナルポートフォリオの本質を捉えます。シネマティックなビジュアルスタイル、心を高揚させるバックグラウンドミュージック、そしてインパクトのあるナレーションを使用します。このビデオメーカーのプロジェクトは、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的な魅力を高め、カスタム映像を必要とせずに説得力のあるストーリーを伝えることができます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

簡潔なレポートビデオメーカーの使い方

HeyGenの直感的なAIビデオエディターを使用して、データと洞察を迅速に魅力的な簡潔なビデオレポートに変換し、複雑な情報をアクセスしやすく魅力的にします。

1
Step 1
スクリプトを作成
レポートのテキストを貼り付けるか、重要なポイントをまとめて、テキストから自動的にビデオを生成し、簡潔なレポートの基盤を形成します。
2
Step 2
テンプレートを選択
プロフェッショナルなテンプレートとシーンから選択して、簡潔なレポートを構成し、ビデオ作成の迅速なスタートを提供します。
3
Step 3
ナレーションとメディアを追加
AIナレーション生成を利用して明確なナレーションを追加するか、自分で録音し、関連するストックメディアを統合してレポートを視覚化します。
4
Step 4
レポートをエクスポートして共有
希望のアスペクト比を選択して簡潔なビデオレポートを完成させ、MP4形式でダウンロードし、配布の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

動的なエグゼクティブサマリーを作成

長いレポートを動的で高インパクトなエグゼクティブビデオサマリーに変換し、重要なデータポイントを効率的に伝えます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストからクリエイティブなビデオを生成するのを助けますか？

HeyGenはスクリプトを動的なコンテンツに変換することで、テキストからビデオを簡単に生成できるようにします。AIアバターとリアルなナレーションを活用して、アイデアを迅速に実現し、さまざまなクリエイティブなニーズに最適なAIビデオジェネレーターです。

HeyGenは誰にとっても直感的なAIビデオエディターである理由は何ですか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なテンプレートを提供し、魅力的な短いビデオを作成するプロセスを簡素化します。複雑な編集スキルを必要とせずに、プロフェッショナルなコンテンツを制作できる強力なビデオメーカーです。

HeyGenのAIアバターとブランディングオプションでビデオをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは多様なAIアバターと強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーでビデオをパーソナライズできます。さらに、簡単に字幕を追加し、ストックメディアを統合し、最終ビデオをMP4形式でダウンロードできます。

HeyGenはマーケターが簡潔なレポートビデオを作成するのを支援しますか？

もちろんです。HeyGenはマーケターやビジネスが迅速に簡潔でインパクトのあるビデオサマリーを作成するのを支援する優れた簡潔なレポートビデオメーカーです。データを魅力的なビジュアルレポートに変換するプロセスを簡素化し、効果的なマーケティング戦略をサポートします。