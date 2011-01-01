呼吸ビデオクリエーター： 労力をかけずにリラックスできるビジュアルを作成

AIによってアニメーション化された素晴らしいマインドフルネス動画やカスタマイズ可能な呼吸エクササイズを、私たちの直感的なテキストからビデオへの機能を使って努力なく作成しましょう。

忙しいプロフェッショナル向けに、AIアバターが瞑想の短い休憩を案内する30秒間の穏やかな呼吸エクササイズビデオを作成してください。HeyGenのオフボイス生成を使用して、ミニマリストで穏やかな幾何学的アニメーションにリラックスしたナレーションを提供し、毎日のストレス解消のための強力な呼吸ビデオメーカーを設定します。

See What Video Agent Can Create

Try it yourself! Sign up now to receive 3 free videos

background image of a robotic facebackground image of a robotic face

クリエイティブ・モーター

機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが活躍するだけ。

Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。

ネイティブビデオの作成

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

エンドツーエンドのビデオ生成

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

構造と目的を持って建てられた

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

レビュー

呼吸ビデオクリエーターの仕組み

心を落ち着かせる魅力的なアニメーションビデオを作成し、ストレス解消に役立てましょう。当社の使いやすいツールで、数分でカスタマイズ可能な呼吸エクササイズをデザインします。

1
Step 1
テンプレートを選択してください
私たちのプロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートの幅広いラインナップから選び始めましょう。HeyGenのテンプレートとシーンを活用したこれらのプリビルドシーンは、アニメーションビデオを素早く簡単に始めるための出発点となります。
2
Step 2
あなたの運動をカスタマイズする
アニメーション呼吸エクササイズをあなたの特定のニーズに合わせて調整してください。アニメーションの速度、持続時間、視覚的なシグナルを調整して、ユニークでカスタマイズ可能な呼吸エクササイズのアニメーションを作成します。メディア/ストックサポートライブラリを使用してビジュアルを向上させてください。
3
Step 3
リラックスできるオーディオを追加する
マインドフルネスビデオをリラックスオーディオで向上させましょう。ナレーション用のボイスオーバー生成機能を使用して呼吸指導を行うか、または本当に落ち着いた視覚体験を促進するためにバックグラウンドミュージックを選択してください。
4
Step 4
エクスポートして共有する
アニメーションされた呼吸のビデオを完成させ、高解像度でエクスポートしてください。アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームを通じて簡単に作品を共有し、努力なく視聴者に届けることができます。

ユースケース

HeyGenはAIによるアニメーションのマインドフルネスビデオのクリエーターにあなたを変身させ、リラックスしたビジュアル体験の作成を簡単にします。魅力的な呼吸ビデオやアニメーションコンテンツを簡単に作成し、あなたの視聴者に提供しましょう。

リラックスと励ましのビジュアル

.

Produce inspiring videos with calming visuals and guided breathing exercises, helping audiences find peace and elevate their well-being.

background image

よくある質問

HeyGenが魅力的な呼吸運動のビデオを作成するのをどのように助けることができますか？

HeyGenでは、カスタマイズ可能な呼吸エクササイズのアニメーションやリラックスした視覚体験を簡単にデザインでき、マインドフルネスのビデオ用に使用できます。私たちのプラットフォームはAIによってアニメーション化されたマインドフルネスビデオを作成する機能を備えており、最小限の労力であなたのアイデアをプロフェッショナルなコンテンツに変換します。

HeyGenはマインドフルネスのビデオ制作用のテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenでは、マインドフルネスのビデオコンテンツ作成を迅速化するためのビデオテンプレートと直感的なツールを提供しています。すぐに始めて、リラックスした視覚体験のためのあなたの特定のビジョンに合わせてシーンをカスタマイズすることができます。

HeyGenのAI機能を使って、カスタマイズされた呼吸エクササイズを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、ユーザーが高度な人工知能の能力を利用して、パーソナライズされた呼吸エクササイズやシーケンスをデザインしアニメーション化することを可能にします。これにより、瞑想ビデオアプリやマインドフルネスビデオツールのコンテンツがユニークで完璧に適応されることを保証します。

HeyGenで作成されたビデオの品質はどの程度期待できますか？

HeyGenではHD品質のビデオの作成とエクスポートをサポートしており、ソーシャルメディア用のクリップやその他のビデオコンテンツが洗練されたプロフェッショナルな見た目になるようにしています。オンラインビデオプラットフォームとして、すべてのユーザーに高忠実度の出力を優先しています。