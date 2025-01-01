ブランディング動画メーカー：即座にブランド動画を作成
AI動画メーカーを使用して、ビジネスのためのインパクトのあるブランド動画を作成し、ブランドアイデンティティを完璧にするための強力なブランディングコントロール（ロゴ、色）を提供します。
デジタルマーケター向けに新しいソーシャルメディアキャンペーンを開始するための45秒のブランド動画を開発します。ビジュアルスタイルはダイナミックでエネルギッシュにし、AIアバターが明確で熱意あるナレーションを生成して重要なメッセージを伝えます。この動画は注目を集め、キャンペーンの本質を効果的に伝えるべきです。HeyGenのAIアバターを活用して、パーソナライズされたスケーラブルな動画マーケティングアプローチを実現します。
コンテンツクリエイターや個人ブランドがソーシャルメディアプラットフォーム向けの動画作成を最適化するための60秒の活気あるチュートリアル動画を制作します。ビジュアルスタイルは明るく情報豊かにし、アップビートなバックグラウンドミュージックと高い可読性の字幕/キャプションを付けてアクセシビリティを確保します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームに適した動画を作成し、最大限のエンゲージメントを維持します。
スタートアップや非営利団体向けに、コストを抑えながらも品質を損なわない動画マーケティングに焦点を当てた30秒のインスピレーション動画を作成します。ビジュアルスタイルは本物で感情的にし、スクリプトからのテキスト動画で強力なメッセージを伝え、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの豊富な選択肢で強化します。この短い作品は、予算内でプレミアムコンテンツが実現可能であることを示す説得力のある物語やミッションを伝えるべきです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてすべての動画でブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供することで、簡単に「ブランド動画」を作成できるようにします。特定のロゴ、色、フォントを「動画テンプレート」に簡単に統合し、すべての出力が「ブランドアイデンティティ」に完全に一致するようにします。
HeyGenはビジネス向けの簡単なAI動画メーカーとして何が優れていますか？
HeyGenは直感的な「ドラッグ＆ドロップ編集」と「AI駆動の機能」で「ビジネス向け動画作成」を簡素化します。私たちの「AI動画メーカー」は、テキストをリアルなAIアバターとナレーションで魅力的な動画に変換し、プロセスを非常に効率的でアクセスしやすくします。
HeyGenの動画は異なるソーシャルメディアプラットフォームに最適化できますか？
はい、HeyGenはさまざまな「ソーシャルメディアプラットフォーム」にコンテンツを簡単に最適化できるようにし、柔軟な「動画マーケティング」を可能にします。アスペクト比のリサイズと自動字幕を使用して、どこにいても「ブランド動画」がプロフェッショナルに見え、視聴者を引き付けます。
HeyGenは迅速で効率的な動画作成のための機能を提供していますか？
もちろんです。HeyGenは「スマートオートメーション」と「AI駆動の機能」を通じて迅速な「動画作成」を実現するように設計されています。スクリプトからのテキスト動画機能を使用して動画を迅速に生成し、豊富なテンプレートライブラリを活用してワークフローを加速します。