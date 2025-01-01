ブランディングレポートビデオメーカー: インパクトのあるビデオを作成

AI搭載ツールと完全なブランディングコントロールで、プロフェッショナルなブランディングレポートビデオを簡単に作成し、ビジュアルアイデンティティを維持します。

マーケティングマネージャーが四半期の成果を簡潔に報告するための、45秒のインパクトのあるブランディングレポートビデオを作成してください。モダンで洗練されたビジュアルと自信に満ちたアップビートな音楽を想像し、HeyGenのAIアバターを使用して複雑なデータポイントをナレーションし、『ブランドビデオを作成』して印象に残る作品を作りましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
起業家がオンラインプレゼンスを向上させるための60秒の『ビジネスビデオメーカー』ショーケースを開発し、魅力的なコンテンツを簡単に作成する方法を示してください。ビジュアルスタイルはクリーンでインスパイアリングなもので、力強いシネマティックな音楽で補完され、HeyGenの豊富な『テンプレートとシーン』をフル活用して、洗練されたプロモーションビデオを簡単に作成します。
サンプルプロンプト2
企業トレーナーが新しい会社方針を紹介するための30秒の簡潔なビデオを生成し、説明的で明確なビジュアルスタイルと温かくプロフェッショナルな声のナレーションを維持します。HeyGenの『スクリプトからのテキストビデオ』機能がどのようにプロセスを簡素化し、『ブランドビデオを迅速に作成』するかを示し、革新的な『AIビデオジェネレーター』として効果的に機能します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマーケター向けに、様々な『ソーシャルメディアプラットフォーム』で注目を集めることを目的とした15秒のダイナミックなプロモーションビデオをデザインしてください。トレンディでテンポの速いビジュアルスタイルとモダンなポップミュージックを採用し、HeyGenの強力な『メディアライブラリ/ストックサポート』がどのようにしてクリエイターがこの多用途な『ビデオプラットフォーム』で魅力的なコンテンツを迅速に組み立てることを可能にするかを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブランディングレポートビデオメーカーの使い方

HeyGenのAI搭載プラットフォームを使用して、プロフェッショナルでブランドに合ったレポートビデオを迅速かつ効率的に作成し、視覚的にインサイトを伝えます。

1
Step 1
テンプレートを選択するかスクリプトから開始
さまざまな既製テンプレートから選択するか、レポートスクリプトを貼り付けてシーンを自動生成し、ビジュアルプレゼンテーションの基礎を築きます。
2
Step 2
ブランドキットを適用
カスタムロゴ、色、フォントを含むブランドキットを簡単に適用して、レポートビデオが会社のビジュアルアイデンティティに一致するようにし、ブランドの一貫性を維持します。
3
Step 3
AIアバターで魅力的なコンテンツを作成
AIアバターを使用してレポートデータをダイナミックなナラティブに変換します。彼らの外見や声をカスタマイズして、発見を明確かつプロフェッショナルに提示し、ビデオに人間味を加えます。
4
Step 4
レポートビデオをエクスポートして共有
ブランディングレポートビデオが完成したら、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームやプレゼンテーションに適したアスペクト比で簡単にエクスポートし、広範なリーチとインパクトを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ブランドのビジョンと価値を伝える

ブランドの核心となるビジョンと価値を効果的に伝えるインスパイアリングなビデオを作成し、内部および外部のオーディエンスに届けます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてブランドビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、ブランドビデオを簡単に作成するために設計された高度なビジネスビデオメーカーです。Brand Kit機能を使用することで、すべてのコンテンツに一貫したビジュアル要素を維持し、プロフェッショナルでブランドに合ったコミュニケーションを実現します。

HeyGenのビデオジェネレーターにはどのようなAI機能が統合されていますか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして機能し、最先端のAI搭載ツールを活用しています。これには、リアルなAIアバターの生成やスクリプトからのテキストビデオへの変換が含まれ、ビデオ制作のワークフローを大幅に効率化します。

HeyGenはブランディングレポートビデオメーカーとして使用できますか？

もちろんです。HeyGenは効果的なブランディングレポートビデオメーカーであり、ブランドのデータと成果を視覚的に表現することができます。ドラッグ＆ドロップエディターと豊富なテンプレートを使用して、魅力的な年次報告書やブランディングサマリーを簡単に作成できます。

HeyGenはビデオプロジェクトのチームコラボレーションをサポートしていますか？

はい、HeyGenはシームレスなチームコラボレーションを促進するために構築された包括的なビデオプラットフォームです。この機能により、複数のユーザーがプロジェクトの概念化からパーソナライズされたビデオメッセージの生成まで共同で作業することができ、生産性と創造性を向上させます。