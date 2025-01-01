究極のブランディング教育ビデオメーカーソリューション

強力なAIアバターを活用して、視聴者に響く高品質のブランディング教育ビデオを作成しましょう。

197/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチーム向けに設計された45秒のダイナミックな説明ビデオを思い描いてください。SEO戦略のニュアンスを分解します。自信に満ちた説明的なナレーションと、活気あるアニメーションビジュアルスタイルが不可欠です。HeyGenの「AIアバター」を活用して、複雑な情報を明確かつ魅力的に伝え、難解な資料をアクセスしやすい学習体験に変えましょう。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナー向けに、ソーシャルメディアのベストプラクティスに関する60秒の簡潔な教育ビデオを作成してください。ビジュアルプレゼンテーションは、クリーンでチュートリアルのような美学を求め、親しみやすく励みになるナレーションでサポートされます。HeyGenの「ボイスオーバー生成」の力を強調し、学習体験を個別化し、重要なブランディングのヒントを明確かつ効果的に伝えましょう。
サンプルプロンプト3
教育者向けに、教室でデジタルツールを活用する革新的な方法を示す30秒の洞察に満ちたビデオを想像してください。ビジュアルデザインは明るくインタラクティブで、現代的なアップビートの背景音楽トラックで補完されるべきです。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能に焦点を当て、教育コンテンツを魅力的なビジュアルレッスンに簡単に変換し、学生のエンゲージメントを高めましょう。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブランディング教育ビデオメーカーの仕組み

HeyGenの強力なAIツールを使用して、プロフェッショナルでブランディングされた教育ビデオを効率的に作成し、視聴者を引き付け、明確なメッセージを届けましょう。

1
Step 1
スクリプトからビデオを作成
教育用スクリプトを貼り付けて、HeyGenのテキストからビデオへの作成を活用し、初期シーンとコンテンツの基盤を自動生成します。
2
Step 2
ブランドカスタマイズを適用
HeyGenの強力なブランディングコントロールを利用して、ブランドの色、フォント、ロゴを統合し、各ビデオが視覚的なアイデンティティとカスタマイズオプションに一致するようにします。
3
Step 3
AIアバターでエンゲージメントを追加
リアルなAIアバターを組み込んで教育コンテンツを強化し、情報を動的に提示して視聴者のエンゲージメントと理解を向上させます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
完成したブランディング教育ビデオを高品質でレンダリングし、アスペクト比のリサイズとシームレスなエクスポートを行い、ターゲットとなる教育的な視聴者に効果的に届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ブランディングされた教育ソーシャルコンテンツを作成

.

ソーシャルメディアプラットフォーム向けに魅力的でブランディングされた教育ビデオクリップを迅速に生成し、リーチとオーディエンスのインタラクションを簡単に向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなブランディング教育ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなブランディング教育ビデオシリーズを簡単に制作する力を提供します。カスタマイズ可能なテンプレートを利用し、ロゴや色をブランディングコントロールで組み込み、多様なAIアバターから選択して、教育的な視聴者に一貫性のある魅力的な体験を提供します。

HeyGenが教育コンテンツのための効果的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、テキストスクリプトを瞬時に魅力的なビデオに変換することで、効果的なAIビデオメーカーとして際立っています。強力なテキストからビデオへの作成能力、使いやすいインターフェース、リアルなAIアバターを組み合わせることで、高品質なトレーニングや説明ビデオの制作を効率化します。

HeyGenはアニメーションビデオや魅力的な説明ビデオを簡単に制作できますか？

はい、HeyGenはダイナミックなアニメーションビデオや非常に魅力的な説明ビデオを簡単に制作するように設計されています。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なストックメディアライブラリを活用して、視覚的に豊かなコンテンツを作成し、教育的な視聴者に4K品質でメッセージを届けます。

HeyGenはさまざまな教育ビデオを作成するのにどれほど使いやすいですか？

HeyGenは非常に使いやすいインターフェースを備えており、誰でも教育ビデオメーカーとして簡単に利用できます。直感的なドラッグ＆ドロップエディターとカスタマイズ可能なテンプレートにより、事前のビデオ編集経験がなくてもプロフェッショナルなコンテンツを迅速に組み立てることができます。