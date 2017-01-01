究極のブランディングキャンペーンジェネレーター
ソーシャルメディアとメールのためのカスタムキャンペーンを簡単に生成。HeyGenの強力なブランディングコントロールで、すべてのビジュアルでブランドの一貫性を確保します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングプロフェッショナルを対象にした60秒の洗練されたダイナミックな動画を開発し、AI広告クリエイティブの力とマーケティングキャンペーンジェネレーターによるブランドの一貫性をすべてのチャネルで確保することを強調します。ビジュアルはモダンでシャープにし、モーショングラフィックスを使用してシームレスな統合を示し、自信に満ちた権威ある声で補完します。HeyGenのAIアバターがスクリプトから生成された多様な広告コンセプトを提示し、統一されたブランドメッセージを維持する方法を示します。
デジタルマーケターとエージェンシー向けに30秒のテンポの速い情報豊富な動画を作成し、AIを活用したツールがソーシャルメディアキャンペーンやメールマーケティングのためのマルチチャネルコンテンツ生成をどのように簡素化するかを明らかにします。ビジュアルスタイルはインフォグラフィック主導で、アップビートなバックグラウンドミュージックと明確で簡潔なビジュアルを使用します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートが関連するアセットを迅速に調達するのを助け、字幕/キャプションの自動化がすべてのコンテンツの広範なアクセス性を確保する方法を示します。
プロダクトマネージャーとスタートアップ創業者向けに45秒の魅力的な動画を制作し、強力なAIキャンペーンジェネレーターが製品ローンチキャンペーンを加速し、リードジェネレーションキャンペーンを最適化する方法を示します。ビジュアルは結果指向でエネルギッシュにし、メトリクスの改善を示すクイックアニメーションを特徴とし、説得力のあるエネルギッシュな声でマッチさせます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートがどのプラットフォームでもキャンペーンを完璧に見せることを保証し、スクリプトからの高度なテキストからビデオへの機能がメッセージングの迅速な反復を可能にする方法を紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIキャンペーンジェネレーターは、マーケティングコンテンツの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenのAIを活用したツールは、テキストをAIアバターとダイナミックなシーンを使用してビデオに変換することで、魅力的なマーケティングキャンペーンを生成します。これにより、ソーシャルメディアとメールマーケティングのコンテンツ生成が簡素化され、ブランドの一貫性が確保され、貴重な時間が節約されます。
HeyGenは、すべてのビデオ広告キャンペーンでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、ブランドボイスのカスタマイズをすべてのビデオに統合することができます。これにより、すべてのAI広告クリエイティブが完璧に一致し、多様なプラットフォームでブランド認知を強化します。
HeyGenは、私のキャンペーンのためにどのようなビデオマーケティング素材を生成できますか？
HeyGenを使用すると、製品ローンチキャンペーンやリードジェネレーションキャンペーンのためのさまざまなAI広告クリエイティブやビデオコンテンツを簡単に生成できます。これには、短編広告、説明ビデオ、ソーシャルメディアキャンペーンが含まれ、すべてスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用しています。
HeyGenは、事前の経験がなくてもプロフェッショナルなビデオキャンペーンを作成するのにアクセスしやすいですか？
はい、HeyGenは直感的に設計されており、小規模ビジネスオーナーや経験がないユーザーでも高品質でカスタマイズ可能なキャンペーンを作成できます。使いやすいインターフェースにより、ターゲットオーディエンス向けの強力なビデオコンテンツと広告コピーの生成が簡単になります。