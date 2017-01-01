小規模ビジネスオーナーをターゲットにした45秒のポジティブな動画を想像してください。直感的なブランディングキャンペーンジェネレーターがどのように彼らを支援できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは明るく親しみやすく、成功した小規模ビジネスのクイックカットを特徴とし、励ましの声でナレーションを行います。HeyGenのテンプレートとシーンを使用してカスタマイズ可能なキャンペーンを簡単に作成できることを強調し、プロフェッショナルなマーケティングが誰にでも手の届くものであることを示します。

