ブランドビデオジェネレーター: AIでブランドに合ったビデオを作成

AIジェネレーターを使用して、プロフェッショナルでブランドに合ったビデオを瞬時に作成します。強力なブランディングコントロールを活用して、独自のアイデンティティを維持し、売上を向上させましょう。

eコマース起業家向けに、クリーンなビジュアルスタイルと親しみやすいプロフェッショナルなナレーションを特徴とする魅力的な30秒の製品ビデオを作成することを想像してください。このマーケティングビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオとナレーション生成機能を活用して、ブランドに合ったビデオとして設計されています。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアマネージャー向けに、最近のクリエイティブトレンドを取り入れた、テンポの速い視覚的に魅力的なクリップとキャッチーなバックグラウンドミュージックを特徴とする15秒のプロモーションビデオを開発します。このブランドに合ったビデオは、HeyGenのテンプレートとシーン、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに簡単に適応できます。
サンプルプロンプト2
新機能を紹介するために、テックスタートアップ向けの45秒の説明ビデオを制作し、洗練されたモダンなビジュアルスタイルとアニメーショングラフィックス、プロフェッショナルなAIアバタープレゼンターを使用します。このプロフェッショナルなビデオは、ブランドアイデンティティを伝えるために重要であり、HeyGenのAIアバターを使用して魅力的な配信を行い、字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト3
ブランドマネージャーがさまざまなビデオバリエーションを制作する必要がある場合に向けて、多様なブランド美学を紹介する60秒の多用途なブランドビデオを作成します。視覚と音声のスタイルは洗練されており、適応性があり、微妙なバックグラウンドミュージックと目立つブランドロゴの配置を組み込み、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとテンプレートとシーンを活用して、一貫したブランドメッセージを維持します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブランドビデオジェネレーターの使い方

プロフェッショナルでブランドに合ったビデオを簡単に作成し、すべてのコンテンツで視覚的一貫性を維持しながら、オーディエンスに共鳴させましょう。

1
Step 1
ブランドテンプレートを選ぶ
ブランドの美学に合った専門的にデザインされたテンプレートとシーンから選択します。この基本的なステップにより、ブランドテンプレートが自動的にコアビジュアルアイデンティティを組み込みます。
2
Step 2
ビデオコンテンツを作成
スクリプトを魅力的なビジュアルに変換するために、私たちの高度なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用します。テキストを入力するだけで、AIがダイナミックなシーンとAIアバターを生成し、ストーリーを伝えます。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用
ロゴ、色、フォントのブランディングコントロールでビデオをさらにカスタマイズします。ブランドロゴを簡単に追加し、要素を調整して、独自のブランドアイデンティティに完全に一致させ、一貫した視覚メッセージを提供します。
4
Step 4
プラットフォーム全体でエクスポートと共有
さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせた正確なアスペクト比のリサイズとエクスポートでビデオを仕上げます。オーディエンスを魅了し、エンゲージメントを促進するための高品質な出力を生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例の紹介

信頼を築き、ブランドの実証済みの価値を効果的に強調するためのインパクトのあるビデオ証言とケーススタディを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして企業が一貫したブランドビデオを作成するのを支援しますか？

HeyGenはAIビデオジェネレーターであり、カスタムブランドキット、ロゴ、好みのフォントスタイルを統合することで、企業が高品質のブランドビデオを簡単に制作できるようにします。私たちのプラットフォームは、すべてのマーケティングビデオが特定のブランドアイデンティティに一貫して合致することを保証し、ブランドビデオメーカーのプロセスを簡素化します。

HeyGenを使用してAIアバターを使った魅力的なマーケティングビデオを生成できますか？

はい、HeyGenを使用すると、リアルなAIアバターとダイナミックなナレーションを特徴とするプロフェッショナルなマーケティングビデオを簡単に作成できます。テキストからビデオスクリプトへの直接変換が可能なこのAI駆動の機能により、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けの魅力的なコンテンツを簡単に制作できます。

HeyGenはどのような種類のプロフェッショナルビデオを迅速に制作するのに役立ちますか？

HeyGenは多用途なAIビデオジェネレーターであり、製品ビデオ、マーケティングビデオ、魅力的な説明ビデオなど、幅広いプロフェッショナルビデオを効率的に制作するために設計されています。私たちのプラットフォームは豊富なビデオテンプレートと広範なメディアライブラリを提供し、全体的なビデオ制作プロセスを加速します。

HeyGenのビデオ制作プロセスは非技術的なユーザーにとって使いやすいですか？

もちろんです。HeyGenのAI駆動インターフェースは直感的なドラッグ＆ドロップ編集と豊富な無料ビデオテンプレートを備えており、ビデオ制作を誰にでもアクセス可能にします。広範な技術スキルや事前の編集経験がなくても、高品質のビデオを簡単に制作できます。