ブランドビデオジェネレーター: AIでブランドに合ったビデオを作成
AIジェネレーターを使用して、プロフェッショナルでブランドに合ったビデオを瞬時に作成します。強力なブランディングコントロールを活用して、独自のアイデンティティを維持し、売上を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアマネージャー向けに、最近のクリエイティブトレンドを取り入れた、テンポの速い視覚的に魅力的なクリップとキャッチーなバックグラウンドミュージックを特徴とする15秒のプロモーションビデオを開発します。このブランドに合ったビデオは、HeyGenのテンプレートとシーン、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに簡単に適応できます。
新機能を紹介するために、テックスタートアップ向けの45秒の説明ビデオを制作し、洗練されたモダンなビジュアルスタイルとアニメーショングラフィックス、プロフェッショナルなAIアバタープレゼンターを使用します。このプロフェッショナルなビデオは、ブランドアイデンティティを伝えるために重要であり、HeyGenのAIアバターを使用して魅力的な配信を行い、字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
ブランドマネージャーがさまざまなビデオバリエーションを制作する必要がある場合に向けて、多様なブランド美学を紹介する60秒の多用途なブランドビデオを作成します。視覚と音声のスタイルは洗練されており、適応性があり、微妙なバックグラウンドミュージックと目立つブランドロゴの配置を組み込み、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとテンプレートとシーンを活用して、一貫したブランドメッセージを維持します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業が一貫したブランドビデオを作成するのを支援しますか？
HeyGenはAIビデオジェネレーターであり、カスタムブランドキット、ロゴ、好みのフォントスタイルを統合することで、企業が高品質のブランドビデオを簡単に制作できるようにします。私たちのプラットフォームは、すべてのマーケティングビデオが特定のブランドアイデンティティに一貫して合致することを保証し、ブランドビデオメーカーのプロセスを簡素化します。
HeyGenを使用してAIアバターを使った魅力的なマーケティングビデオを生成できますか？
はい、HeyGenを使用すると、リアルなAIアバターとダイナミックなナレーションを特徴とするプロフェッショナルなマーケティングビデオを簡単に作成できます。テキストからビデオスクリプトへの直接変換が可能なこのAI駆動の機能により、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けの魅力的なコンテンツを簡単に制作できます。
HeyGenはどのような種類のプロフェッショナルビデオを迅速に制作するのに役立ちますか？
HeyGenは多用途なAIビデオジェネレーターであり、製品ビデオ、マーケティングビデオ、魅力的な説明ビデオなど、幅広いプロフェッショナルビデオを効率的に制作するために設計されています。私たちのプラットフォームは豊富なビデオテンプレートと広範なメディアライブラリを提供し、全体的なビデオ制作プロセスを加速します。
HeyGenのビデオ制作プロセスは非技術的なユーザーにとって使いやすいですか？
もちろんです。HeyGenのAI駆動インターフェースは直感的なドラッグ＆ドロップ編集と豊富な無料ビデオテンプレートを備えており、ビデオ制作を誰にでもアクセス可能にします。広範な技術スキルや事前の編集経験がなくても、高品質のビデオを簡単に制作できます。