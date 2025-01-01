小規模ビジネスがどのようにしてブランド力を高めることができるかを示す、30秒の鮮やかなビデオを想像してください。このビデオは、マーケティングマネージャーや小規模ビジネスオーナーを対象としており、モダンでクリーンなビジュアルスタイルと、プロフェッショナルで明るいナレーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使って、アイデアを迅速に洗練されたビデオに変えることの容易さを強調します。

ビデオを生成