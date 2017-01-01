ブランドコンテンツジェネレーター: AIによるブランドに合った広告クリエイティブ
ブランドの一貫性とコンバージョン率を向上させましょう。強力なAIを活用して、テンプレートとシーンを使い、ブランドに合ったマルチメディアコンテンツを簡単に作成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングの専門家やチームをターゲットにした45秒のダイナミックなビデオを制作し、HeyGenが多様な広告クリエイティブを生成する力を示します。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的でテンポが速く、テンプレートとシーンを使用してさまざまなマーケティングおよび広告キャンペーンのために新しい広告を迅速に組み立てる方法を示す魅力的なAIアバターをフィーチャーします。
eコマースビジネスやプロダクトマネージャー向けに、プロフェッショナルな製品ビデオや魅力的なソーシャルメディアコンテンツを簡単に作成できることを強調する60秒の説得力のあるビデオを開発します。美的感覚は洗練されており、製品に焦点を当て、鮮明なビジュアルと明確な字幕を備え、メディアライブラリ/ストックサポートがブランドキットの基準を維持し、カスタムブランディングを達成する方法を示します。
マーケティングエージェンシーやブランドマネージャーを対象とした洗練された30秒のビデオを作成し、HeyGenがすべてのマルチメディアコンテンツでブランドの一貫性を確保するAIツールとしての役割を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで一貫性があり、洗練されたボイスオーバー生成が視聴者をプロセスに導き、アスペクト比のリサイズとエクスポートが異なるプラットフォームにコンテンツを簡単に適応させる方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてブランドに合った広告クリエイティブを作成するのですか？
HeyGenは生成AIを活用して、高品質でブランドに合った広告クリエイティブやマルチメディアコンテンツを制作します。ユーザーはロゴ、色、フォントスタイルなどのカスタムブランディングオプションを利用して、すべてのコンテンツが間違いなく自分のものであることを確保できます。
HeyGenはソーシャルメディア向けの製品ビデオを効率的に制作できますか？
はい、HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けの魅力的な製品ビデオやその他のスクロールを止めるビデオの作成を効率化します。テキストからビデオへの機能と多様なAIアバターを使用して、スクリプトを迅速にプロフェッショナルなマルチメディアコンテンツに変換できます。
デザイン経験がないユーザー向けにHeyGenはどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenはデザイナーを必要とせずにプロフェッショナルなマーケティングおよび広告コンテンツを作成する力をユーザーに与えます。豊富なテンプレートライブラリとブランディングコントロールを提供し、プロフェッショナルな色、フォント、画像を使用してカスタムブランディングを簡単に適用できます。
HeyGenはさまざまな広告フォーマットにどれほど柔軟に対応できますか？
HeyGenは包括的なブランドコンテンツジェネレーターとして、ビデオだけでなくさまざまな広告フォーマットをサポートします。ダイナミックなビデオ広告、静的な広告バナー、さらにはUGC広告を効率的に作成し、すべてのチャネルでマーケティング戦略を強化します。