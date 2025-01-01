ブランドビデオメーカー: 短時間でブランドに合ったビデオを作成

魅力的なマーケティングビデオを簡単にデザインし、包括的なブランディングコントロールを使用して完璧なブランドの一貫性を確保します。

小規模ビジネスオーナーをターゲットにした30秒のブランドビデオメーカーのナラティブを作成し、魅力的なマーケティングビデオを簡単に作成できる方法を紹介します。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、モダングラフィックスと親しみやすい明るい声のナレーションを使用します。HeyGenの「テンプレートとシーン」機能を強調し、迅速かつプロフェッショナルな結果を強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
テックスタートアップ向けに設計された45秒の説明ビデオを想像し、複雑な製品やサービスをわかりやすく説明します。ビジュアルスタイルはクリーンでミニマリスト、洗練されたアニメーションを使用し、情報を提示する明確で権威ある「AIアバター」の声が伴います。これにより、カメラに出演する必要なく効率的なビデオ作成を実現します。
サンプルプロンプト2
マーケティングエージェンシーを対象にした60秒のナラティブを開発し、すべてのビデオコンテンツでシームレスなブランドの一貫性を達成する方法を示します。ビデオは洗練された企業ビジュアルスタイルを持ち、一貫したカラーパレットとロゴを使用し、洗練されたバックグラウンドスコアとアクセシビリティのための統合された「字幕/キャプション」を補完します。これによりプロフェッショナルな成果を示します。
サンプルプロンプト3
デジタルマーケター向けに、ソーシャルメディアに最適化された15秒のプロモビデオメーカーシーケンスを制作し、素早くオーディエンスの注目を集めます。ビジュアルスタイルはテンポが速く、ダイナミックで視覚的に豊かで、「メディアライブラリ/ストックサポート」から多様なメディアを活用し、エネルギッシュな音楽でインパクトのあるマーケティングビデオを作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブランドビデオメーカーの使い方

魅力的でブランドに合ったビデオを簡単に作成し、メッセージが際立ち、オーディエンスに響くようにします。

1
Step 1
スタート地点を選ぶ
プロフェッショナルにデザインされた多様なビデオテンプレートから選ぶか、空白のキャンバスから始めて、直感的なエディターを活用してビジョンを実現します。
2
Step 2
ブランドアイデンティティを適用する
強力なブランドキットを使用して、ロゴ、カスタムカラー、フォントを組み込み、一貫したビジュアルストーリーテリングを確保します。
3
Step 3
メッセージと声を追加する
カスタムテキストやプロフェッショナルなボイスオーバーを追加するか、AIを活用したボイスオーバー生成を利用して、メッセージを明確に伝えます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
高品質のブランドビデオを完成させ、さまざまなフォーマットとアスペクト比でエクスポートし、すべての希望するプラットフォームに最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ブランドの成功事例を紹介

顧客の声をAIで説得力のあるビデオナラティブに変換し、信頼を築き、ブランドの評判を強化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして企業がプロフェッショナルなブランドビデオを効率的に作成するのを助けますか？

HeyGenは、直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートを提供し、ブランドの一貫性を確保しながら、プロフェッショナルでブランドに合ったマーケティングビデオを簡単に作成できるようにします。ビジネスビデオメーカーとして理想的です。

HeyGenはビデオ作成のためにどのような高度なAI機能を提供していますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換します。リアルなAIアバターや高品質のボイスオーバーを含み、このスマートな自動化により、洗練されたAIビデオメーカーの機能を誰でも利用できるようにします。

HeyGenはさまざまな種類のマーケティングビデオを作成するために使用できますか？

もちろんです。HeyGenは多様なマーケティングビデオに最適なプラットフォームで、魅力的な説明ビデオ、プロモーションコンテンツ、説得力のある製品ビデオを含みます。常にブランドに合ったビデオを作成し、オーディエンスに響き、ビデオマーケティングの効果を高めます。

HeyGenはビデオコンテンツにおけるブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？

HeyGenは専用のブランディングコントロールとブランドキット機能を通じて強力なブランドの一貫性を実現し、ロゴ、ブランドカラー、フォントを簡単に統合できます。これにより、すべてのビデオ作成がブランドアイデンティティに完全に一致し、ブランドビデオメーカーの体験を向上させます。