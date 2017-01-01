ブランドビデオジェネレーター: ブランドに合ったビデオを迅速に作成
AIを活用したツールを利用して、説得力のあるブランドに合ったビデオを迅速に制作し、多様なテンプレートとシーンを使用してストーリーを伝え、売上を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングチームで、ビデオ作成プロセスを革新したいと考えていますか？マーケターやコンテンツクリエイターをターゲットにした、ダイナミックな45秒の説明ビデオを作成し、AIビデオジェネレーターの力を紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンで魅力的で、自信に満ちた明瞭なナレーションを特徴とし、HeyGenのAIアバターがどのようにインパクトのあるメッセージを届けるかに焦点を当てます。
起業家向けのスリークな60秒のテスティモニアルスタイルのビデオを想像してください。効果的なビデオマーケティングのためにビデオテンプレートを活用する効率性を示します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで洗練されており、希望に満ちたサウンドトラックと明瞭なナレーションを使用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンがどのようにストーリーテリングを始動させるかを強調します。
ソーシャルメディアマネージャー向けにカスタマイズされた、テンポの速い15秒のソーシャルメディア広告を作成し、ブランドキットに合わせた魅力的なコンテンツをどれだけ迅速に制作できるかを示します。ビジュアルスタイルはトレンディで視覚的に豊かで、キャッチーでモダンな音楽トラックを使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを通じて利用可能な豊富なオプションを紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてブランドに合ったビデオを迅速に作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、プロフェッショナルでブランドに合ったビデオを簡単に制作できるようにします。カスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用し、ブランドキットを統合して、すべてのビデオマーケティングコンテンツで一貫性を確保します。
HeyGenはどのようなAIを活用したツールをビデオ作成に提供していますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターやスクリプトからのテキストからビデオへの生成を含む強力なAIを活用したツールを提供しています。これらの機能はビデオ作成プロセスを効率化し、魅力的なストーリーテリングに集中できるようにします。
HeyGenでビデオテンプレートを特定のニーズに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは完全にカスタマイズ可能なビデオテンプレートを幅広く提供しています。ドラッグ＆ドロップ編集で個別にカスタマイズし、メディアライブラリからのアセットを統合し、音楽や効果音を追加して、ユニークでブランドに合ったビデオを作成できます。
HeyGenはさまざまなプラットフォームでのビデオマーケティングをどのようにサポートしていますか？
HeyGenは、説明ビデオのような魅力的なコンテンツの簡単な作成を可能にすることで、ビデオマーケティングの取り組みを最適化します。プラットフォームはさまざまなアスペクト比とエクスポートをサポートし、すべてのソーシャルメディアプラットフォームでビデオが素晴らしく見え、効果的に機能するようにしてエンゲージメントを向上させます。