ブランドビデオジェネレーター: ブランドに合ったビデオを迅速に作成

AIを活用したツールを利用して、説得力のあるブランドに合ったビデオを迅速に制作し、多様なテンプレートとシーンを使用してストーリーを伝え、売上を向上させましょう。

小規模ビジネスオーナー向けにデザインされた、鮮やかな30秒のブランドビデオジェネレーターショーケースを想像してください。プロフェッショナルでブランドに合ったビデオを簡単に作成できる方法を示します。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、アップビートでインスパイアリングな音楽トラックを使用し、HeyGenのスクリプトからのシームレスなテキストからビデオへの変換機能を強調し、アイデアを瞬時に実現します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチームで、ビデオ作成プロセスを革新したいと考えていますか？マーケターやコンテンツクリエイターをターゲットにした、ダイナミックな45秒の説明ビデオを作成し、AIビデオジェネレーターの力を紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンで魅力的で、自信に満ちた明瞭なナレーションを特徴とし、HeyGenのAIアバターがどのようにインパクトのあるメッセージを届けるかに焦点を当てます。
サンプルプロンプト2
起業家向けのスリークな60秒のテスティモニアルスタイルのビデオを想像してください。効果的なビデオマーケティングのためにビデオテンプレートを活用する効率性を示します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで洗練されており、希望に満ちたサウンドトラックと明瞭なナレーションを使用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンがどのようにストーリーテリングを始動させるかを強調します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャー向けにカスタマイズされた、テンポの速い15秒のソーシャルメディア広告を作成し、ブランドキットに合わせた魅力的なコンテンツをどれだけ迅速に制作できるかを示します。ビジュアルスタイルはトレンディで視覚的に豊かで、キャッチーでモダンな音楽トラックを使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを通じて利用可能な豊富なオプションを紹介します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブランドビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したツールでプロフェッショナルでブランドに合ったビデオを簡単に作成し、オーディエンスを魅了し、ユニークなストーリーを伝えましょう。

1
Step 1
スタートポイントを選択
プロフェッショナルなビデオテンプレートの多様なライブラリから選択するか、スクリプトを貼り付けてAIで瞬時にビデオを生成し、テンプレートとシーンを通じてブランドビデオの強固な基盤を提供します。
2
Step 2
ブランドアイデンティティを適用
ロゴ、色、フォントを含む独自のブランドキットを統合し、すべてのビデオが会社の美学を反映し、一貫したブランドビジュアルを維持するようにします。
3
Step 3
ダイナミックなコンテンツで洗練
ナレーション生成でカスタムナレーションを生成し、魅力的な音楽やダイナミックなテキストオーバーレイを組み込むことで、ストーリーテリングをさらに強化します。
4
Step 4
エクスポートと配信
ビデオ作成を最終確認し、必要な最終編集を行います。その後、アスペクト比のリサイズとエクスポートで高品質のブランドビデオを簡単にエクスポートし、すべてのソーシャルメディアプラットフォームとマーケティングチャネルに対応します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

説得力のある顧客成功ストーリーを共有

.

AIを活用して本物の顧客成功ビデオを制作し、信頼を築き、ブランドの実際の影響を示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてブランドに合ったビデオを迅速に作成するのを助けてくれますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、プロフェッショナルでブランドに合ったビデオを簡単に制作できるようにします。カスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用し、ブランドキットを統合して、すべてのビデオマーケティングコンテンツで一貫性を確保します。

HeyGenはどのようなAIを活用したツールをビデオ作成に提供していますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターやスクリプトからのテキストからビデオへの生成を含む強力なAIを活用したツールを提供しています。これらの機能はビデオ作成プロセスを効率化し、魅力的なストーリーテリングに集中できるようにします。

HeyGenでビデオテンプレートを特定のニーズに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは完全にカスタマイズ可能なビデオテンプレートを幅広く提供しています。ドラッグ＆ドロップ編集で個別にカスタマイズし、メディアライブラリからのアセットを統合し、音楽や効果音を追加して、ユニークでブランドに合ったビデオを作成できます。

HeyGenはさまざまなプラットフォームでのビデオマーケティングをどのようにサポートしていますか？

HeyGenは、説明ビデオのような魅力的なコンテンツの簡単な作成を可能にすることで、ビデオマーケティングの取り組みを最適化します。プラットフォームはさまざまなアスペクト比とエクスポートをサポートし、すべてのソーシャルメディアプラットフォームでビデオが素晴らしく見え、効果的に機能するようにしてエンゲージメントを向上させます。