ブランド向上ビデオメーカー: 認知度と売上を向上
スクリプトからテキスト-to-ビデオで簡単にスクリプトを高インパクトなマーケティング動画に変換し、ブランド認知度を高め、トラフィックを促進します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
B2Bマーケティングチームをターゲットにした45秒の本格的なマーケティング動画を開発し、フレンドリーなAIアバターが提示する魅力的な顧客成功ストーリーを特徴とし、温かみのある親しみやすいビジュアルスタイルと穏やかなバックグラウンドミュージックで、HeyGenのAIアバターがどのように信頼を築き、ブランドの存在感を高めるかを強調します。
デジタルマーケターとコンテンツクリエイター向けに、ブランドビデオメーカーを効果的に活用するためのクイックヒントを提供する15秒のテンポの速い説明動画を制作し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用して、明るく視覚的に魅力的なインフォグラフィックスタイルのプレゼンテーションをダイナミックなバックグラウンドミュージックでソーシャルメディアの注目を集めます。
社内コミュニケーションマネージャー向けに、会社のユニークなストーリーと価値を語り、一貫したブランディングを促進する60秒のインスパイアリングなブランド動画を作成し、シネマティックなビジュアルスタイルとオーケストラのバックグラウンドミュージック、明確なナレーション生成を特徴とし、強力なメッセージを届けてブランドの向上を促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のブランドのビデオマーケティングを向上させることができますか？
HeyGenは高度なAIビデオメーカーとして機能し、ブランド向上を促進する高インパクトなマーケティング動画を制作することができます。AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、簡単にオーディエンスを引き付け、強力なブランド認知度を構築します。
HeyGenがクリエイティブコンテンツのための効果的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは強力なクリエイティブエンジンとして機能し、直感的なドラッグ＆ドロップ編集体験を提供してダイナミックな動画を作成します。AIアバターやナレーション生成を含むAIビデオメーカー機能を活用して、幅広いビデオテンプレートを使用してスクリプトを魅力的なコンテンツに簡単に変換できます。
HeyGenは魅力的な商品動画や説明動画を作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは多用途なビデオテンプレートと強力なビデオエディターを使用して、魅力的な商品動画や情報豊富な説明動画の作成を簡素化するように設計されています。ブランドのメッセージを効果的に伝えるストーリーテリングが簡単になり、オーディエンスを引き付けるのに役立ちます。
HeyGenはすべてのビデオ資産で一貫したブランディングをどのように確保しますか？
HeyGenは直感的なブランディングコントロールを提供し、ブランドロゴ、色、ビジュアルアイデンティティをすべての動画にシームレスに統合することができます。これにより、すべてのビデオ資産で一貫したブランディングが確保され、統一されたブランドプレゼンスを維持するための必須のブランドビデオメーカーとなります。