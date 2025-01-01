ブランドビデオメーカー: 瞬時にブランドに合ったビデオを作成

直感的なブランディングコントロールで、すべてのコンテンツに一貫したブランドメッセージとビジュアルアイデンティティを確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
営業チームやプロダクトマネージャー向けに、新しい製品機能を明確かつ魅力的に説明する60秒の簡潔な説明ビデオを開発してください。このビデオは明るくクリーンなグラフィックとアップビートな音楽トラックを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、複雑な情報を簡単に理解できる形式に効率的に変換します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイターを対象に、さまざまなプラットフォーム向けにダイナミックでブランドに合ったコンテンツを迅速に生成する方法を示す30秒のエネルギッシュなビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、モダンなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを効率的に活用して迅速な制作を実現します。
サンプルプロンプト3
ブランドマネージャーを対象にした50秒の洗練された企業コミュニケーションビデオを想像してください。すべてのデジタル接点で一貫したブランドメッセージの重要性を強調します。洗練されたビジュアル美学と権威ある安心感のあるオーディオスタイルを採用し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、すべてのビデオ資産でブランドボイスの統一性を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブランド理解ビデオメーカーの使い方

AIを活用して、プロフェッショナルでブランドに合ったコンテンツを簡単に作成し、視聴者に響くブランドビデオを作りましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
テキストを入力するか、プロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートの中から選んでプロジェクトを開始します。これはHeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用します。
2
Step 2
アバターと声を選ぶ
多様なAIアバターから選び、メッセージとトーンに合った自然なボイスオーバーを生成して、ブランドストーリーを生き生きとさせます。
3
Step 3
ブランド要素でカスタマイズ
直感的なブランディングコントロールを使用して、会社のロゴ、色、フォントを適用し、ブランドの一貫性を確保します。明確さのために動的な字幕を追加することもできます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
ブランドビデオが完璧になったら、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、ソーシャルメディアプラットフォームや他の配信チャネルで共有するためにダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功のブランドストーリーテリング

信頼を築き、ブランドの価値を証明するために、魅力的なAIビデオで顧客成功事例を効果的に紹介します。

よくある質問

HeyGenはブランドコンテンツのAIビデオメーカーとしてどのように機能しますか？

HeyGenは、ブランドビデオの作成を効率化するために設計された高度なAIビデオメーカーです。AIアバターを使用して高品質のビデオを生成し、テキストを簡単にビデオに変換することで、ブランドメッセージを効果的に伝えることができます。

HeyGenで利用可能なビデオのクリエイティブなカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは、ユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターやさまざまなビデオテンプレートを含む広範なクリエイティブカスタマイズを提供します。カスタムボイスオーバー、ブランドロゴ、特定のカラースキームを使用してビデオをパーソナライズし、ブランドの一貫性を保ちつつストーリーテリングを強化できます。

HeyGenはテキストからアニメーション説明ビデオを効率的に作成できますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルなアニメーションビデオや説明ビデオの作成に非常に効果的です。テキストをビデオに変換する機能とAIアバターを組み合わせて、スクリプトを迅速に魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、マーケティングや教育に最適です。

HeyGenは企業がソーシャルメディア向けのブランドに合ったビデオを制作するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、企業がソーシャルメディアプラットフォーム向けにブランドに合ったビデオを簡単に制作できるようにします。ブランディングコントロール、豊富なメディアライブラリ、テキストからの迅速なビデオ作成機能を活用して、ブランドアイデンティティに一致する魅力的なコンテンツを一貫して提供します。