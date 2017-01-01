ブランドUGCビデオメーカー: 本物の広告を迅速に作成

スクリプトをAIアバターで本物のUGCビデオに変換し、エンゲージメントを高め、コンテンツ制作を加速させます。

小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターを対象にした30秒のダイナミックな説明動画を作成し、「ブランドUGCビデオメーカー」になることの簡単さを紹介します。ビジュアルスタイルはモダンで魅力的にし、HeyGenの「AIアバター」を使用して、効率性と信頼性を強調するプロフェッショナルな声で製品レビューやデモを行います。

サンプルプロンプト1
eコマース企業や広告代理店を対象にした45秒の指導動画を開発し、AIを使って迅速に生成される「UGC広告」の力を示します。動画はクリーンでデモンストレーション重視のビジュアルスタイルを採用し、視聴者がHeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用してスクリプトを魅力的なビジュアルに変換するプロセスをガイドする、親しみやすい声で進行します。
サンプルプロンプト2
製品マネージャーやカスタマーサクセスチーム向けに60秒の説得力のある動画を制作し、「AIアバター」を使用して作成された本物の「テスティモニアルビデオ」の影響を示します。ビジュアルは洗練されプロフェッショナルなインタビュー形式を模倣し、HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を使用して生成された明確で説得力のある音声で、顧客満足度と製品価値を効果的に伝えます。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイター向けに15秒のテンポの速いソーシャルメディアショートを作成し、目立つ「AIショート」を迅速に制作する方法を強調します。この動画は視覚的に魅力的でトレンドの美学を取り入れ、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを組み込み、HeyGenの事前デザインされた「テンプレートとシーン」を使用してダイナミックな「UGCビデオ」を簡単にまとめる方法を示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブランドUGCビデオメーカーの仕組み

HeyGenのAIプラットフォームを使用して、リアルなクリエイターを模倣しながら、魅力的で本物のUGCビデオや広告を迅速に作成します。

1
Step 1
UGCスクリプトを作成
まず、望むメッセージを作成します。スクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、アイデアをダイナミックなビデオコンテンツにシームレスに変換し、本物のユーザー生成ビデオをシミュレートします。
2
Step 2
AIタレントを選択
ブランドを代表する、またはリアルなクリエイターを模倣する多様なAIアバターから選択します。AIアバターはスクリプトを自然に伝え、ユーザー生成コンテンツに本物のタッチを加えます。
3
Step 3
ビジュアルとキャプションで強化
関連するビジュアル、バックグラウンドミュージック、プロフェッショナルな字幕/キャプションを追加してビデオを洗練させます。これにより、アクセシビリティとエンゲージメントが向上し、メッセージが効果的に響き渡ります。
4
Step 4
UGC広告をエクスポートして展開
満足したら、TikTokやYouTubeなどのプラットフォームに適したさまざまな形式とアスペクト比で高品質のビデオをエクスポートします。新しいUGC広告を簡単に展開して、エンゲージメントとコンバージョンを促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客のテスティモニアルビデオを紹介

顧客の成功事例をAIで強力なテスティモニアルビデオに変換し、ブランドの信頼性と信用を築きます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なビデオコンテンツの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、クリエイターがスクリプトを迅速に魅力的なビデオに変換できるようにします。この機能により、マーケティングワークフロー全体が効率的かつ効果的に進行し、インパクトのあるコンテンツ制作が可能になります。

HeyGenがクリエイティブキャンペーンにおいて効果的なブランドUGCビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenはリアルなAIアバターとトーキングアクターを活用してブランドUGCビデオの作成を簡素化し、スケールで魅力的なUGC広告やテスティモニアルビデオを制作するのに理想的で、クリエイティブキャンペーンのニーズに直接対応します。

HeyGenはTikTokやYouTubeなどのさまざまなプラットフォーム向けにビデオを最適化するのに役立ちますか？

はい、HeyGenには自動キャプション機能があり、140以上の言語をサポートしているため、TikTokやYouTubeなどのプラットフォーム向けにビデオをアクセス可能かつ最適化できます。また、さまざまなソーシャルメディアの要件に合わせてアスペクト比やエクスポート形式を調整することも可能です。

HeyGenはAIショートからテスティモニアルビデオまで、多様なビデオ作成ニーズをどのようにサポートしますか？

HeyGenはさまざまなテンプレートと充実したメディアライブラリを備えたビルトインエディターを提供し、クリエイターが迅速なAIショートからプロフェッショナルなテスティモニアルビデオまで制作できるようにします。この包括的なツールにより、ビデオプロジェクトに対する広範なクリエイティブコントロールが可能になります。