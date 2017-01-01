ブランドUGCビデオメーカー: 本物の広告を迅速に作成
スクリプトをAIアバターで本物のUGCビデオに変換し、エンゲージメントを高め、コンテンツ制作を加速させます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
eコマース企業や広告代理店を対象にした45秒の指導動画を開発し、AIを使って迅速に生成される「UGC広告」の力を示します。動画はクリーンでデモンストレーション重視のビジュアルスタイルを採用し、視聴者がHeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用してスクリプトを魅力的なビジュアルに変換するプロセスをガイドする、親しみやすい声で進行します。
製品マネージャーやカスタマーサクセスチーム向けに60秒の説得力のある動画を制作し、「AIアバター」を使用して作成された本物の「テスティモニアルビデオ」の影響を示します。ビジュアルは洗練されプロフェッショナルなインタビュー形式を模倣し、HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を使用して生成された明確で説得力のある音声で、顧客満足度と製品価値を効果的に伝えます。
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイター向けに15秒のテンポの速いソーシャルメディアショートを作成し、目立つ「AIショート」を迅速に制作する方法を強調します。この動画は視覚的に魅力的でトレンドの美学を取り入れ、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを組み込み、HeyGenの事前デザインされた「テンプレートとシーン」を使用してダイナミックな「UGCビデオ」を簡単にまとめる方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なビデオコンテンツの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、クリエイターがスクリプトを迅速に魅力的なビデオに変換できるようにします。この機能により、マーケティングワークフロー全体が効率的かつ効果的に進行し、インパクトのあるコンテンツ制作が可能になります。
HeyGenがクリエイティブキャンペーンにおいて効果的なブランドUGCビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenはリアルなAIアバターとトーキングアクターを活用してブランドUGCビデオの作成を簡素化し、スケールで魅力的なUGC広告やテスティモニアルビデオを制作するのに理想的で、クリエイティブキャンペーンのニーズに直接対応します。
HeyGenはTikTokやYouTubeなどのさまざまなプラットフォーム向けにビデオを最適化するのに役立ちますか？
はい、HeyGenには自動キャプション機能があり、140以上の言語をサポートしているため、TikTokやYouTubeなどのプラットフォーム向けにビデオをアクセス可能かつ最適化できます。また、さまざまなソーシャルメディアの要件に合わせてアスペクト比やエクスポート形式を調整することも可能です。
HeyGenはAIショートからテスティモニアルビデオまで、多様なビデオ作成ニーズをどのようにサポートしますか？
HeyGenはさまざまなテンプレートと充実したメディアライブラリを備えたビルトインエディターを提供し、クリエイターが迅速なAIショートからプロフェッショナルなテスティモニアルビデオまで制作できるようにします。この包括的なツールにより、ビデオプロジェクトに対する広範なクリエイティブコントロールが可能になります。