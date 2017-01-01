ブランドUGCジェネレーター: AIで本格的なビデオ広告を拡大
カメラに映ることなく、先進的なAIアバターを活用して広告キャンペーンを拡大するための本格的なUGCビデオを生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
マーケティングエージェンシー向けに、クライアントのキャンペーンを拡大するためのAI広告の巨大な可能性を強調する45秒のプロフェッショナルなビデオを作成します。ビジュアルスタイルはクリーンでダイナミックであり、HeyGenのリアルなAIアバターを使用した多様なシナリオを紹介し、さまざまな高品質の広告クリエイティブでより広いオーディエンスにリーチする方法を自信を持って説得力のあるナレーションで説明します。
カメラに映らずにインパクトのあるビデオを制作したいコンテンツクリエイターは、この60秒の指導的でありながらインスピレーションを与える作品を評価するでしょう。AI UGCビデオジェネレーターのワークフローをスムーズで教育的なトーンとシネマティックなトランジションで提示し、HeyGenのボイスオーバー生成を使用してスクリプトに命を吹き込む方法で、魅力的な製品レビューやストーリー駆動のコンテンツを作成する方法を示します。
ソーシャルメディアマネージャー向けに、魅力的な短編コンテンツを簡単に作成する方法を示す30秒のトレンディなビデオを開発します。クイックカット、魅力的なオンスクリーンテキスト、フレンドリーでインフォーマルな声を使用し、HeyGenのテンプレートとシーンをAIアバターで迅速にカスタマイズして、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに多様で注目を集める投稿を生成する方法に焦点を当てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなAI広告とUGCの生成を可能にしますか？
HeyGenは、コンテンツクリエイターやマーケティングエージェンシーがカメラに映ることなく高品質なAI広告とUGCを制作できるようにします。先進的なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、キャンペーンのための魅力的なビデオコンテンツを迅速に生成できます。
HeyGenで多様なAIアバタービデオを作成できますか？
はい、HeyGenはAIクリエイティブプラットフォームとして、テキストから直接ダイナミックなAIアバタービデオを生成できます。スクリプトを入力し、リアルなAIアクターの中から選択するだけで、HeyGenがプロフェッショナルなビデオを同期されたボイスオーバーと共に制作します。
HeyGenはD2Cブランドの広告キャンペーン拡大にどのような利点を提供しますか？
HeyGenは、D2Cブランドやマーケティングエージェンシーに、広告キャンペーンを迅速に拡大するための効率的なAIビデオ制作ソリューションを提供します。カスタマイズ可能なテンプレート、ブランディングコントロール、アスペクト比のリサイズを使用して、さまざまなプラットフォーム向けに一貫性のある高インパクトなコンテンツを作成できます。
HeyGenは一般的なAIビデオ制作にどれほど多用途ですか？
HeyGenは包括的なAIビデオ制作ツールであり、コンテンツクリエイターがブランドUGCを含むさまざまなビデオタイプを簡単に生成できるようにします。豊富なメディアライブラリや自動字幕などの機能により、多様なコンテンツニーズに対応した制作プロセスを効率化します。