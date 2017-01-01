ブランドUGCジェネレーター: AIで本格的なビデオ広告を拡大

カメラに映ることなく、先進的なAIアバターを活用して広告キャンペーンを拡大するための本格的なUGCビデオを生成します。

D2Cブランドをターゲットにした30秒の鮮やかなビデオを想像してください。これにより、彼らが瞬時に強力なブランドUGCジェネレーターになる方法を紹介します。このビデオは、速いペースで明るくモダンな美学を持ち、アップビートなサウンドトラックとエネルギッシュなナレーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、シンプルなスクリプトを魅力的な顧客の声に変える簡単さを示します。伝統的な撮影は不要です。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングエージェンシー向けに、クライアントのキャンペーンを拡大するためのAI広告の巨大な可能性を強調する45秒のプロフェッショナルなビデオを作成します。ビジュアルスタイルはクリーンでダイナミックであり、HeyGenのリアルなAIアバターを使用した多様なシナリオを紹介し、さまざまな高品質の広告クリエイティブでより広いオーディエンスにリーチする方法を自信を持って説得力のあるナレーションで説明します。
サンプルプロンプト2
カメラに映らずにインパクトのあるビデオを制作したいコンテンツクリエイターは、この60秒の指導的でありながらインスピレーションを与える作品を評価するでしょう。AI UGCビデオジェネレーターのワークフローをスムーズで教育的なトーンとシネマティックなトランジションで提示し、HeyGenのボイスオーバー生成を使用してスクリプトに命を吹き込む方法で、魅力的な製品レビューやストーリー駆動のコンテンツを作成する方法を示します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャー向けに、魅力的な短編コンテンツを簡単に作成する方法を示す30秒のトレンディなビデオを開発します。クイックカット、魅力的なオンスクリーンテキスト、フレンドリーでインフォーマルな声を使用し、HeyGenのテンプレートとシーンをAIアバターで迅速にカスタマイズして、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに多様で注目を集める投稿を生成する方法に焦点を当てます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブランドUGCジェネレーターの仕組み

カメラに映ることなく、強力なAIを活用してブランドの広告キャンペーンやソーシャルメディア向けの魅力的なユーザー生成コンテンツ（UGC）ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
スクリプトを書いたり貼り付けたりして始めましょう。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、あなたのテキストをダイナミックなビデオコンテンツに変換し、AI UGCビデオジェネレーターの基盤として機能します。
2
Step 2
AIアバターを選択
ブランドや製品を表現するために多様なAIアバターライブラリから選択します。これにより、カメラに映ることなく、AIアクターを特徴とする本格的なUGCビデオを生成できます。
3
Step 3
ブランド要素を追加
ブランドの視覚的アイデンティティを適用してビデオをパーソナライズします。ブランディングコントロール（ロゴ、色）を利用して、一貫性を確保し、ブランドメッセージを強化します。
4
Step 4
広告をエクスポートして展開
ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォーム向けに準備します。広告キャンペーンを効率的に拡大し、より広いオーディエンスにリーチするための魅力的なAI広告を生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声ビデオを自動化

.

本格的な顧客のフィードバックをインパクトのあるビデオテスティモニアルに変換し、信頼を築き、ブランドの成功を簡単に示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクリエイティブなAI広告とUGCの生成を可能にしますか？

HeyGenは、コンテンツクリエイターやマーケティングエージェンシーがカメラに映ることなく高品質なAI広告とUGCを制作できるようにします。先進的なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、キャンペーンのための魅力的なビデオコンテンツを迅速に生成できます。

HeyGenで多様なAIアバタービデオを作成できますか？

はい、HeyGenはAIクリエイティブプラットフォームとして、テキストから直接ダイナミックなAIアバタービデオを生成できます。スクリプトを入力し、リアルなAIアクターの中から選択するだけで、HeyGenがプロフェッショナルなビデオを同期されたボイスオーバーと共に制作します。

HeyGenはD2Cブランドの広告キャンペーン拡大にどのような利点を提供しますか？

HeyGenは、D2Cブランドやマーケティングエージェンシーに、広告キャンペーンを迅速に拡大するための効率的なAIビデオ制作ソリューションを提供します。カスタマイズ可能なテンプレート、ブランディングコントロール、アスペクト比のリサイズを使用して、さまざまなプラットフォーム向けに一貫性のある高インパクトなコンテンツを作成できます。

HeyGenは一般的なAIビデオ制作にどれほど多用途ですか？

HeyGenは包括的なAIビデオ制作ツールであり、コンテンツクリエイターがブランドUGCを含むさまざまなビデオタイプを簡単に生成できるようにします。豊富なメディアライブラリや自動字幕などの機能により、多様なコンテンツニーズに対応した制作プロセスを効率化します。