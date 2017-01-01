D2Cブランドをターゲットにした30秒の鮮やかなビデオを想像してください。これにより、彼らが瞬時に強力なブランドUGCジェネレーターになる方法を紹介します。このビデオは、速いペースで明るくモダンな美学を持ち、アップビートなサウンドトラックとエネルギッシュなナレーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、シンプルなスクリプトを魅力的な顧客の声に変える簡単さを示します。伝統的な撮影は不要です。

ビデオを生成