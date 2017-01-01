ブランドトレーニングビデオメーカー：魅力的なコンテンツを作成
プロフェッショナルでブランドに沿ったトレーニングビデオでチームを強化しましょう。HeyGenのブランディングコントロールを使用して、効果的な知識共有のためにすべての詳細をカスタマイズします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全社の部門間での知識共有を促進するための45秒のビデオを想像してください。この洗練された作品は、一貫したブランディングを特徴とし、プロフェッショナルなAIアバターを使用して重要なメッセージを伝え、アップビートなバックグラウンドミュージックで補完されます。目標は、新しいイニシアチブに関する情報をチームに伝え、情報を理解しやすく魅力的にすることです。
L&Dスペシャリストが既存のトレーニングビデオを迅速に更新する方法を示す30秒の簡潔なビデオを開発してください。このダイナミックなプレゼンテーションは、クイックカットと明確なオンスクリーンテキストオーバーレイを使用し、簡潔なナレーションでサポートされます。スクリプトからのテキストからビデオへの変換の力を強調し、新しいコンテンツを迅速に生成し、自動ブランディングを適用して効率を高めます。
マーケティングチームのために、すべての外部コミュニケーションでブランドの一貫性を維持することの重要性を強調する75秒の魅力的なビデオを制作してください。このビジュアルに魅力的なビデオは、一貫したブランド要素、自信に満ちたプレゼンター、ブランドコンプライアンスを示すBロール映像を特徴とし、字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。ブランド可能なテンプレートがどのようにしてブランドの整合性を保つのに役立つかを紹介してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはトレーニングビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、高品質なトレーニングビデオの作成を効率化します。社員トレーニングや知識共有のための魅力的なコンテンツを簡単に制作でき、チームが常に重要な情報と一致するようにします。
HeyGenは一貫したトレーニングコンテンツのためのブランド可能なテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはブランド可能なテンプレートと強力なブランディングコントロールを豊富に提供しており、会社のロゴや色を自動的に適用できます。これにより、すべてのトレーニングビデオがプロフェッショナルで一貫したブランドアイデンティティを維持し、ブランドの独自の外観を保つのに役立ちます。
HeyGenにはトレーニングビデオの作成をより効率的にするためのどのような機能がありますか？
HeyGenは、ワンクリック編集、ナレーション生成、画面録画機能などの強力な機能を提供し、制作時間を大幅に短縮します。また、字幕/キャプションを追加し、効率的なチュートリアルスタイルのビデオ作成のために広範なメディアライブラリを利用できます。
HeyGenのAI機能はインタラクティブなトレーニングビデオに適していますか？
もちろんです。HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストからビデオへの変換を活用し、非常に魅力的でパーソナライズされたトレーニングビデオの作成を可能にします。コンテンツをカスタマイズして、ダイナミックなレッスンを提供し、オーディエンスの知識共有と理解を促進します。