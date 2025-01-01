ブランドトレーニングビデオジェネレーター: 魅力的な学習を創造
AIアバターを使用してプロフェッショナルなトレーニングビデオを簡単に制作し、チームを引き付け、ブランド知識を標準化します。
特定のソフトウェア機能に関する明確なハウツーガイドとして、内部チームやカスタマーサポートを対象にした90秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは直接的で情報豊富にし、画面録画とプロフェッショナルなナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を利用して、詳細な指示を迅速に魅力的なビデオドキュメントに変換し、正確性と一貫性を確保してください。
L&Dチーム向けに、新しいコンプライアンスモジュールを紹介する2分間のトレーニングビデオを制作してください。構造化され視覚的に魅力的なフォーマットで、音声は権威あるが親しみやすいものにし、画面上のテキストでサポートします。HeyGenのテンプレートとシーンを実装して、迅速な展開と一貫したブランド化を可能にする高品質なトレーニングコンテンツを効率的に作成してください。
一般ユーザー向けに、新しいソフトウェアアップデートのコア機能を詳述した45秒の製品チュートリアルをデザインしてください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、アニメーション要素と明確なUIデモンストレーションを含め、音声はエネルギッシュで明瞭なナレーションにしてください。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、このAIビデオジェネレーターのチュートリアルに洗練された明瞭な音声トラックを作成し、チュートリアルビデオライブラリへのアクセスを容易にしてください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのようにビデオ制作を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターを活用して、テキストスクリプトをリアルなAIアバターを用いた魅力的なビデオに変換します。この生成AIプラットフォームはビデオ制作プロセス全体を簡素化し、複雑なビデオ編集スキルを必要とせずに高品質なコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenはトレーニングビデオで一貫したブランドメッセージをサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランドトレーニングビデオジェネレーターとして機能し、事前にデザインされたテンプレートとブランド管理機能を提供して視覚的一貫性を維持します。その機能により、すべてのトレーニングビデオとハウツーガイドがブランドの美学と声に完全に一致することを保証します。
HeyGenはビデオのローカライズにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenはAIビデオ翻訳機能と140以上の言語をサポートする強力な技術機能を提供します。これにより、音声オーバーの生成と音声の同期がシームレスに行われ、グローバルなオーディエンス向けにビデオドキュメントを簡単に適応させることができます。
HeyGenのビデオ編集は迅速な更新に効率的ですか？
はい、HeyGenのテキストベース編集とAIビデオエディターは改訂を簡素化し、ビデオコンテンツの更新を容易にします。この効率的なビデオ編集スイートにより、L&Dチームは必要に応じてトレーニングビデオやその他のコミュニケーションを迅速に修正できます。