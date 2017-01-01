ブランドティーザー動画メーカー: 魅力的なティーザーを瞬時に作成
AIアバターによって強化された、観客を魅了しブランドを高める素晴らしいプロモーション動画を作成します。
環境に配慮したファッションラインのブランド認知度を高めるための45秒のプロモーション動画を作成し、環境意識の高い消費者やファッションブロガーを対象にします。アースカラーのパレット、柔らかな自然光、衣服の質感を引き立てる穏やかなアコースティックの背景音楽を特徴とする視覚的にオーガニックなスタイルをデザインします。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを活用してシーンを素早く設定し、ブランドの使命を説明する生成されたナレーションで物語を強化します。
業界の専門家や潜在的な参加者を対象とした、今後のバーチャル業界サミットのための映画予告編のような60秒のイベントティーザーを作成します。ダイナミックなスピーカーのスニペットとインパクトのあるグラフィックの高速モンタージュを特徴とし、感動的でシネマティックなオーケストラのスコアを伴います。HeyGenの自動字幕/キャプションを組み込んで、すべての重要な情報がアクセス可能であることを確認し、広範なメディアライブラリからのビジュアルを補完します。
既存の顧客や主要な利害関係者をターゲットにした、会社のリブランドローンチのための簡潔な20秒の動画を制作し、より広範なマーケティングキャンペーンの一環として使用します。ビジュアルスタイルはモダンでクリーン、エレガントであり、新しいロゴの公開に向けて期待感を高めるために微妙なトランジションを利用し、洗練された自信に満ちたAIナレーションで強調します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォーム向けにこのインパクトのあるティーザーを準備します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なブランドティーザー動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは直感的なブランドティーザー動画メーカーで、魅力的なコンテンツを簡単に制作することができます。AIツール、カスタマイズ可能なテンプレート、豊富なストックメディアライブラリを活用して、マーケティングキャンペーンのためにブランド認知度を大幅に高めるプロモーション動画を作成します。
HeyGenで作成したプロモーション動画にAIアバターを含めることはできますか？
はい、HeyGenはプロモーション動画にリアルなAIアバターを統合する機能を提供しています。テキストから動画への機能を使用するだけで、私たちの高度なナレーション生成があなたのスクリプトを魅力的なデジタルプレゼンターで生き生きとさせ、製品動画や映画予告編に最適です。
HeyGenはティーザー動画をカスタマイズするためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとドラッグ＆ドロップインターフェースを備えた強力なオンライン動画エディターを提供しています。自動生成された字幕、ブランドコントロールのためのパーソナライズされたブランドキット、そして豊富なストックメディアライブラリからのコンテンツでティーザー動画を強化します。
HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム全体でのマーケティングキャンペーン用の動画生成をどのようにサポートしますか？
HeyGenはマーケティングキャンペーンに最適なAI動画ジェネレーターで、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された高インパクトのプロモーション動画を作成できます。柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションにより、コンテンツはどこでも品質を維持し、素晴らしく見えます。