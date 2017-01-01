革新的な新しいテクノロジー製品のための魅力的な30秒のブランドティーザー動画を作成し、テクノロジー愛好家やアーリーアダプターをターゲットにします。洗練された未来的なビジュアルとダイナミックで緊張感のある電子サウンドトラック、そして素早いカットを駆使して、すべてを明かさずに期待感を高めます。HeyGenのAIアバターを利用して、重要なフレーズやヒントを伝え、スクリプトから直接最終動画を生成します。

